Милан заинтересовался Денисом Поповым - СМИ

"Милан" ищет замену на место центрбека Матео Мусаккьо, контракт которого рассчитан до лета 2021 года, и который не горит желанием подписывать с клубом новое соглашение.

Как сообщает издание Milannews24, итальянский клуб обратил внимание на защитника "Динамо" Дениса Попова. Более того, киевский клуб согласился вступить в переговоры по игроку и разрешил "Милану" вступить в переговоры с агентом игрока.

Также издание подразумевает, что поспособствовать трансферу может главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который имеет определенное влияние в обоих клубах.

Клубы пока не говорили о сумме трансфера, но она, вероятно, не превысит 15 миллионов евро.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что информацию о Попове также собирает и "Наполи".