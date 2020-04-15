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Милан заинтересовался Денисом Поповым - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Россонери ищут замену Матео Мусаккьо

Милан заинтересовался Денисом Поповым - СМИ
Новина українською

"Милан" ищет замену на место центрбека Матео Мусаккьо, контракт которого рассчитан до лета 2021 года, и который не горит желанием подписывать с клубом новое соглашение.

Как сообщает издание Milannews24, итальянский клуб обратил внимание на защитника "Динамо" Дениса Попова. Более того, киевский клуб согласился вступить в переговоры по игроку и разрешил "Милану" вступить в переговоры с агентом игрока.

Также издание подразумевает, что поспособствовать трансферу может главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который имеет определенное влияние в обоих клубах.

Клубы пока не говорили о сумме трансфера, но она, вероятно, не превысит 15 миллионов евро.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что информацию о Попове также собирает и "Наполи".

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В статье: Динамо (Киев) Матео Мусаккьо Милан Денис Попов
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Комментарии (3)
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Evgenariys (Чернигов)
15.04.2020 в 18:29
срочно продавать, пока физруки не угробили, + Мыколенко и Цыганкова тоже пристроить
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royalstas (Вінниця)
15.04.2020 в 19:06
Підтримую з такою грою навряд чи вони будуть належним чином прогресувати. Ну і якщо піднімут лям 12 за перспективного гравця який майже не грав за основу це плюс.
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Инспектор ( )
15.04.2020 в 18:06
Денис только что сказал- через 5 лет. До этого не подходить
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