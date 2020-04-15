Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будковский: Здоровье людей на первом месте, хотя чемпионат хотелось бы доиграть
Форвард Десны рассказал, чем занимается на карантине
Нападающий "Десны" Филипп Будковский рассказал, чем занимается, и как поддерживает форму на карантине.
— С утра у меня получасовая пробежка, работаю дома: растяжка, скакалка… А уже потом занимаюсь домашними делами. Иногда нужно сходить в магазин. Но главная отрада, как, наверное, и у всех футболистов, это то, что есть намного больше времени пообщаться с ребенком, которого мы с супругой потихоньку готовим к первому классу.
— Бегать сейчас приходится больше?
— Эта работа немного отличается от той, которая ведется во время полноценного тренировочного процесса. Но в любом случае нужно держать себя в тонусе, поэтому жаловаться не на что (улыбается).
— Как поддерживаете связь с тренерским штабом?
— У нас есть группа в Viber, где мы общаемся и, естественно, получаем новые задания.
— Ты сейчас живешь в Киеве или в Чернигове?
— В Чернигове.
— С кем-то из друзей-футболистов пересекаешься во время занятий?
— Нет. Да пока в этом и нет нужды, поскольку нас попросили работать в одиночку.
— Любимое занятие во время карантина?
— Опять же, это общение с семьей, которого по ходу сезона явно не хватает.
— Как думаешь, удастся доиграть чемпионат?
— По крайней мере, хотелось бы. Хотя все прекрасно понимают, что здоровье людей на первом месте. Сначала нужно вернуться к нормальной жизни, а потом думать о спортивных состязаниях.