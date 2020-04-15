Будковский: Здоровье людей на первом месте, хотя чемпионат хотелось бы доиграть

Нападающий "Десны" Филипп Будковский рассказал, чем занимается, и как поддерживает форму на карантине.

— С утра у меня получасовая пробежка, работаю дома: растяжка, скакалка… А уже потом занимаюсь домашними делами. Иногда нужно сходить в магазин. Но главная отрада, как, наверное, и у всех футболистов, это то, что есть намного больше времени пообщаться с ребенком, которого мы с супругой потихоньку готовим к первому классу.

— Бегать сейчас приходится больше?

— Эта работа немного отличается от той, которая ведется во время полноценного тренировочного процесса. Но в любом случае нужно держать себя в тонусе, поэтому жаловаться не на что (улыбается).

— Как поддерживаете связь с тренерским штабом?

— У нас есть группа в Viber, где мы общаемся и, естественно, получаем новые задания.

— Ты сейчас живешь в Киеве или в Чернигове?

— В Чернигове.

— С кем-то из друзей-футболистов пересекаешься во время занятий?

— Нет. Да пока в этом и нет нужды, поскольку нас попросили работать в одиночку.

— Любимое занятие во время карантина?

— Опять же, это общение с семьей, которого по ходу сезона явно не хватает.

— Как думаешь, удастся доиграть чемпионат?

— По крайней мере, хотелось бы. Хотя все прекрасно понимают, что здоровье людей на первом месте. Сначала нужно вернуться к нормальной жизни, а потом думать о спортивных состязаниях.