Буряк о доигровке сезона: Нужно исходить из ситуации. Самое главное — это здоровье людей

Известный украинский тренер Леонид Буряк высказал свою точку зрения относительно того, когда мировой и украинский футбол сможет возобновиться после пандемии коронавируса.

— Как думаете, когда произойдет первое возобновление после паузы любого из футбольных турниров в Европе?

— Я не могу объективно оценивать. У УЕФА и футбольных федераций есть информация, но есть ВОЗ и другие организации, которые, даже если мы захотим начать играть, могут запретить играть. Мы видим какая ситуация в серии А, но планируется, что все будут сдавать тесты на коронавирус и матчи будут проходить без зрителей. Но приоритетом всему должно быть здоровье людей.

— А когда возобновится чемпионат Украины?

— Будем надеяться, что ситуация вскоре нормализуется...

— Как нужно поступить с чемпионатом Украины? Оставить как есть, оставить состояния после 1-го этапа, доигрывать, или свой вариант.

— Нужно доигрывать сезон, исходя из ситуации. Самое главное — это здоровье людей. Многие страны принимают решение доигрывать нынешний сезон без зрителей. Есть спортивный принцип, нужно доиграть эти туры. Если играть по два матча в неделю, можно все доиграть. Нужно принимать решение по ситуации. Думаю, до конца месяца будет более понятно, возможно играть или нет, и какая будет форма проведения доигрывания сезона.

Проблема еще в том, что команды уже фактически полтора месяца не тренируются как следует. Качание пресса дома — это хорошо, но футбол такой вид спорта, который сопряжен с физическими кондициями. Конечно, это будет очень серьезная проблема. Нужна будет хотя бы неделя, чтобы футболисты вошли в цикл. Я уже не говорю о той оптимальной форме, при которой они входили в сезон.