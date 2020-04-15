Бразильский Интернасьонал зимой пытался вернуть Тайсона

Бразильский "Интернасьонал" в зимнее трансферное окно контактировал с хавбеком "Шахтера" Тайсоном.

Как сообщает бразильское издание Gauchazh, "Интернасьонал" пытался вернуть игрока. При этом, источник ссылается на слова главного тренера бразильского клуба Эдуардо Куде.

Впрочем, также сообщается, что данная попытка не увенчалась успехом.

Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист". Также игрок не раз заявлял, что хотел бы вернуться в Бразилию.

Также отметим, что контракт Тайсона с "горняками" действует до конца июня 2021 года.