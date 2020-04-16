Без напарника Шабанова. Топ-5 защитников УПЛ от Дениса Попова

Молодой и очень перспективный центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал о наиболее неудобного соперника, против кого хотел бы сыграть и назвал свою версию топ-5 защитников.

- Есть игрок, который был особенно неудобен на поле?

- В юношеской Лиге УЕФА играли с "Андерлехтом". Запомнился их игрок Джереми Доку, такой маленький форвард, быстрый. Он футболист топ-уровня.

- Назовите своих топ-5 защитников.

- Миколенко, Кендзера, Исмаили, Кривцов и Бурда.

- До уровня Серхио Рамоса сможете дорасти?

- Это будет очень сложно, ведь в Испании другие условия. Но, конечно, нет ничего невозможного. Серхио - замечательный игрок.