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Без напарника Шабанова. Топ-5 защитников УПЛ от Дениса Попова
Хотел бы сыграть с Ярмоленко
Молодой и очень перспективный центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал о наиболее неудобного соперника, против кого хотел бы сыграть и назвал свою версию топ-5 защитников.
- Есть игрок, который был особенно неудобен на поле?
- В юношеской Лиге УЕФА играли с "Андерлехтом". Запомнился их игрок Джереми Доку, такой маленький форвард, быстрый. Он футболист топ-уровня.
- Назовите своих топ-5 защитников.
- Миколенко, Кендзера, Исмаили, Кривцов и Бурда.
- До уровня Серхио Рамоса сможете дорасти?
- Это будет очень сложно, ведь в Испании другие условия. Но, конечно, нет ничего невозможного. Серхио - замечательный игрок.