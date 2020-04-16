Андрейс Цыганикс о дяде Игоре Цыганыке: Это наибольшее давление - не подвести дядю

Хавбек Андрейс Цыганикс, латвийский легионер луганчан, рассказал о взаимоотношениях с дядей Игорем Цыганыком и о своей семье.

- В Украине вас знают как племянника Игоря Цыганыка. Какие у вас отношения с дядей?

- Мне позвонили по варианту с "Зарей". Посмотрел, что команда идет высоко, а у меня чемпионат Латвии уже закончился. Подумал, почему не набрать дядю и не спросить, что он об этом думает? Мы иногда в Твиттере и Инстаграме переписывались. Поговорили, он мне коротко рассказал, что все хорошо и надо ехать. Я просто с ним посоветовался.

Знаю, что он "не последний человек в деревне". Люди в Украине знают его. Наверное, это наибольшее давление, как я есть - не подвести дядю. Шучу. Может, мой трансфер не получил бы такого большого резонанса, ведь перешел обычный футболист. А так все писали о наших родственных связях.

Мы начали общаться, когда я еще играл в Леверкузене. Сначала он написал мне в Твиттер. Я спросил у родителей и они сказали: "Да, у тебя есть такой дядя". Затем мы позвонили. Дядя рассказал, что он - журналист и ведущий футбольной программы. Всегда приятно общаться с родственниками, о которых ты не знал раньше.

- Смотрели "Профутбол" с дядей?

- Видел тот выпуск, где я был. Программу ведут на украинском, поэтому мне надо еще подучить язык. До приезда в Украину видел несколько выпусков. В программе показывают интересные интервью, приходят гости и получается хороший диалог.

Дядя даже в программе сказал, что мне надо научиться разговаривать на украинском языке. Через некоторое время он позвонил мне и очень быстро говорил на украинском без остановок. Я практически все понимал, ведь у меня бабушка дома разговаривает на украинском. Мама и папа тоже свободно общаются. Вся моя семья в основном отсюда.

Но ничего ответить дяде я не мог, потому что не знал как! Отвечал ему на русском. Попросил, чтобы он не спешил. Наверное, если бы он так говорил по-русски, то я бы тоже его не до конца понимал. Он действительно очень быстро разговаривает!

- Удалось встретиться?

- Мы еще ни разу не виделись. Будет очень интересно встретиться, пообщаться, обнять дядю, когда это уже будет возможно. Пока нельзя. Нужно соблюдать дистанцию.

- У вас очень необычная семья: дядя - известный ведущий в Украине, а родной брат - начинающий латышский рэпер CiganX.

- Кстати, мама очень хорошо играла в настольный теннис.

Брату 18 лет. Он раньше тоже играл в футбол. А сейчас он кайфует от музыки. Рад, что он нашел себя. Пока у него нет финансовой возможности снимать много клипов. Но у него реально талант. Он такой парень, который не обращает внимания ни на что. Свободно говорит и поет на английском языке.

А мне повезло заниматься тем, что мне нравится и приносит неплохие деньги.

- Вас бабушка познакомила с футболом?

- Да, бабушка - первая, с кем я играл в футбол. Я очень быстро начал ходить. Мы тогда жили в родителей отца. Когда мне было 3 года, бабушка становилась на ворота, а я с расстояния бил левой ногой. У меня даже фотография есть.

Родители видели, что я от этого становлюсь счастливым. Все время ходил с мячом. Есть фотографии, где я сплю, а он лежит рядом. Уже в 3,5 года меня отвели к известному тренеру Геннадию Шитику. Он сказал, что я еще слишком мал, ведь у него дети занимаются с 5 лет. Но мама была очень настойчива. А после тренировки он сказал: «Пусть остается». Провел в этой футбольной школе 7 или 8 лет.