Хотел бить Федецкого. Вячеслав Шевчук вспомнил единственный в карьере штраф

Экс-защитник донецкого "Шахтера", "Днепра", запорожского и донецкого "Металлургов" Вячеслав Шевчук рассказал о штрафах за время своей футбольной карьеры с 1996 по 2016 годы.

В моей карьере штрафов за нарушение не было никогда в жизни. Я никогда не опаздывал. Я дисциплинированный. И не люблю, когда другие люди опаздывают - требую от них того же.

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Один штраф был. На 90-й минуте в Днепре "Шахтер" проигрывал 0:1. Федецкий меня бортанул, я упал. Хотел ударить, но остыл, чуть тронул рукой... Мне показали красную карточку. За это меня оштрафовали на 20 000 ... В валюте. Оставляли потом без бонусов.

В "Шахтере" Шевчук выступал с перерывами с 2000 года по 2016-й годы.