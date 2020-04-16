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Хотел бить Федецкого. Вячеслав Шевчук вспомнил единственный в карьере штраф

Премьер-лига
(2 голосов)

20 000 долларов

Хотел бить Федецкого. Вячеслав Шевчук вспомнил единственный в карьере штраф
Новина українською

Экс-защитник донецкого "Шахтера", "Днепра", запорожского и донецкого "Металлургов" Вячеслав Шевчук рассказал о штрафах за время своей футбольной карьеры с 1996 по 2016 годы.

В моей карьере штрафов за нарушение не было никогда в жизни. Я никогда не опаздывал. Я дисциплинированный. И не люблю, когда другие люди опаздывают - требую от них того же.

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Один штраф был. На 90-й минуте в Днепре "Шахтер" проигрывал 0:1. Федецкий меня бортанул, я упал. Хотел ударить, но остыл, чуть тронул рукой... Мне показали красную карточку.

За это меня оштрафовали на 20 000 ... В валюте. Оставляли потом без бонусов.

В "Шахтере" Шевчук выступал с перерывами с 2000 года по 2016-й годы.

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В статье: Артем Федецкий Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк) Днепр
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Комментарии (1)
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lucky_guy
16.04.2020 в 10:12
Цыган на него тогда обиделся. Это фактически был прощальный матч в карьере Шевчука, потом выходил только Исмаили и Азеведо
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