Шуфрич назвал Вернидуба переоцененным тренером и рассказал о своих подозрениях

Александр Шуфрич, бывший вице-президент ужгородской "Говерлы", рассказал о своих взаимоотношениях с тренером Юрием Вернидубом, который много лет возглавлял луганскую "Зарю".

После матча команд в апреле 2015 года между ними произошла ссора.

Заслуги Юрия Вернидуба в "Заре" являются переоцененными. Время во многих тогда спорных вопросах сегодня расставило все по местам. Пришел Виктор Скрипник. И "Заря" осталась все той же командой, с тем же характером, с хорошей игрой, тем же результатом. Остались теми же "мужиками", как их называли, которыми они и были. В этом, конечно, была заслуга и Юрия Вернидуба. Но если "Барселона" с уходом Гвардиолы потеряла рисунок игры, требовала времени на перестройку, то "Заря" идет тем же путем, что и раньше! Посмотрим на результаты Вернидуба на новом месте работы. Посмотрим, сможет ли он построить хотя бы похожую на "Зарю" команду в другом клубе.

Однако тогда, в 2015 году, возмущение Александра Шуфрича касалось другого.

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Тогда была вся эта история с договорными матчами. Я не знаю, насколько природа этих слухов правдива, но матчи с участием "Зари" вызвали определенные вопросы настроя нашей команды ("Говерлы", - ред.). Ведь есть разница между договорными матчами и игрой на контору ...Я не знаю, какая мотивация была у моих футболистов. Но когда команда выигрывает 1:0. И за 15 минут до конца коэффициент на мою команду растет, а на команду-соперника падает, то такой матч вызывает определенные вопросы. А это был очень важный матч, потому что речь шла об участии "Зари" в еврокубках. Я сказал Вернидубу, что в еврокубках такого не будет. Вот все, что я тогда сказал ему на ухо.

По мнению Александра Шуфрича, одно дело - играть вторым номером на "Олд Траффорд" с "Манчестер Юнайтед" Моуринью в Лиге Европы, когда сама атмосфера дает крылья.