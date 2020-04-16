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Хавбек Зари Хомченовский ждет от жены торта и вспоминает празднования в разных командах
У него - День рождения
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский на карантине сегодня празднует свое 30-летие.
- Дмитрий, в этом году день рождения вам придется отмечать без футбола и без друзей. Впервые в такой ситуации?
- Да, никогда не думал, что придется отмечать день рождения именно таким образом. Поэтому никаких особых планов нет. Жена испечет торт и отметим втроем с дочкой.
- Бывали ли у вас матчи на день рождения, 16 апреля?
- Если честно, то даже не припомню. Думаю, может, и был какой-то матч, если покопаться в истории.
- Как обычно приветствуют именинников в "Заре"?
- Ребята организуют "приветственный коридор". Хорошо так достается имениннику.
- Как приветствовали в Испании и в Польше, где вы были легионером?
- В польской Ягеллонии вся команда в кругу пела поздравительную песню. В Испании в "Понферрадине" все было просто, ничего необычного.
- Какой подарок больше всего запомнился с детства?
- Конечно же, это был футбольный мяч. Но мы его с друзьями во дворе в первый же день порвали. Родители тогда были очень злыми на меня.