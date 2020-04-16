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Хавбек Зари Хомченовский ждет от жены торта и вспоминает празднования в разных командах

Премьер-лига
(1 голосов)

У него - День рождения

Хавбек Зари Хомченовский ждет от жены торта и вспоминает празднования в разных командах
Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский на карантине сегодня празднует свое 30-летие.

- Дмитрий, в этом году день рождения вам придется отмечать без футбола и без друзей. Впервые в такой ситуации?

- Да, никогда не думал, что придется отмечать день рождения именно таким образом. Поэтому никаких особых планов нет. Жена испечет торт и отметим втроем с дочкой.

- Бывали ли у вас матчи на день рождения, 16 апреля?

- Если честно, то даже не припомню. Думаю, может, и был какой-то матч, если покопаться в истории.

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- Как обычно приветствуют именинников в "Заре"?

- Ребята организуют "приветственный коридор". Хорошо так достается имениннику.

- Как приветствовали в Испании и в Польше, где вы были легионером?

- В польской Ягеллонии вся команда в кругу пела поздравительную песню. В Испании в "Понферрадине" все было просто, ничего необычного.

- Какой подарок больше всего запомнился с детства?

- Конечно же, это был футбольный мяч. Но мы его с друзьями во дворе в первый же день порвали. Родители тогда были очень злыми на меня.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский День рождения Понферрадина Ягеллония (Белосток)
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