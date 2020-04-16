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Ради возвращения в Люксембург из Украины игроку Карпат пришлось побывать в Чехии и Бельгии

Премьер-лига
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Долгая дорога домой

Ради возвращения в Люксембург из Украины игроку Карпат пришлось побывать в Чехии и Бельгии
Новина українською

Фланговый защитник львовских "Карпат" Марвин Мартинс сумел выехать на карантин из Украины в Люксембург. Домой к родителям в город Шиффланге футболист приехал за час до закрытия границ.

Для выезда пришлось сначала устроить путешествие из Львова в столицу Чехии - Прагу.

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Возвращение было сложным. Проблема в том, что в Украине нет посольства Люксембурга. Ближайшее - только в Праге, - говорит 25-летний Марвин в интервью люксембургскому изданию Wort.lu. - Пришлось туда ехать за разрешением на возвращение.

Но повезло. Я взял билет на последний рейс самолета из Киева в Брюссель. Оттуда уже забрали родители. Это было приключение!

Во Львове остался другой люксембуржец зелено-белых - Тим Халл.

Иногда разговариваю с Тимом. Говорит, что жизнь стала скучной и однообразной.

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В статье: Карпаты (Львов) Тим Халл Марвин Мартинс коронавирус карантин
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