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Блохин о свободном времени в Динамо: Постирать форму и поиграть в джокер

Премьер-лига
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Вспомнил сбор в Грузии

Блохин о свободном времени в Динамо: Постирать форму и поиграть в джокер
Новина українською

Олегу Блохину, обладателю Золотого мяча и экс-игроку "Динамо" (1969-1988 годов) вспомнили, что его бывший коллега из тренерского штаба сборной Украины, Семен Альтман, недавно сравнил коронавирус с холерой.

Эпидемию холеры полвека назад Альтман пережил в Одессе. Блохина спросили, какие параллели с современной ситуацией возникают у него.

- Когда я был футболистом, команда заезжала на 21 день на сбор в Леселидзе (другое название Гячрипш, поселок в Грузии, регион Абхазия - ред) - как на карантин садились. (Смеется).

Жили в холодном санатории, ветер с моря до костей пробирал. Телевизора не было, телефон - один на всех. Интернета тогда не было, мобильников - тоже. При этом 3 тренировки в день.

- Смешно, наверное, спрашивать, чем занимались в свободное время...

- А этого времени у нас и не было. Книги читали, когда заезжали на базу в Конча-Заспу перед играми.

А здесь в 7.15 подъем, в 7.30 - зарядка и завтрак. Успевали вздремнуть немного до утренней тренировки, между обедом и вечерним занятием тоже лежа восстанавливали силы. Плюс - после грязи надо было помыться, форму постирать. За нас же никто этого не делал. А вечером - массаж и отбой. Падали в кровать без задних ног.

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- Но выходные все же были?

- Очень редко. Тогда, как правило, играли в карты - обычно в джокер.

- А мне казалось, что эта игра популярна только у современного поколения футболистов ...

- Нет, эта традиция пошла от нас.

- Когда стали тренером, с подопечными играть не садились?

- Никогда. Представьте, что было бы, если бы я проиграл кому-то из них. (Смеется.) Но когда ребята разбросали карты в самолете - садился к ним и наблюдал. Советов, конечно, не давал, но смотреть было интересно.

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В статье: Олег Блохин Динамо (Киев) тренировочный сбор
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Источник:
Футбольний клуб

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