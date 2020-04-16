Коуч Олимпика признался, почему не может избавиться от приставки и.о.

Наставник "Олимпика" Игорь Климовский сообщил, сколько времени нужно для подготовки к первым матчам после вынужденного отпуска и рассказал о своей работе на карантине.

- Игорь Петрович, как проводите время в состоянии карантина?

- Прежде всего стараюсь карантина додерживатся - почти не выхожу на улицу. Остаюсь дома, посвящаю время семье. Занимаюсь самообразованием.

- Можете уточнить последний аспект?

- Просматриваю матчи "Олимпика" в этом сезоне, также смотрю видео наших тренировок. Пытаюсь увидеть, что надо усовершенствовать, развить.

- Поддерживаете тесный контакт с подопечными, коллегами по тренерскому штабу?

- Конечно! Например, сегодня (разговор записан в понедельник, - ред.) общался с тренером по физподготовке. Постоянно говорю по телефону с игроками, они уверяют меня, что выполняют все план индивидуальной подготовки. Из своего опыта могу сделать вывод, что реально этот план выполняется где-то на 80%, а это очень неплохо!

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- Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич говорил, что у тренеров нет свободного времени и отпусков. Сейчас того свободного времени вдоволь у всех ...

- Я уже говорил, что в первую очередь занимаюсь самообразованием и посвящаю время семье. Кроме того, читаю и смотрю фильмы. За этот период дочитал некоторые книги и начал новые. Больше всего мне нравятся книги спортивного направления, в частности, недавно снова перечитал автобиографию Хосепа Гвардиолы периода работы в «Баварии». И фильмы смотрю спортивные.

- А чемпионат соседней Беларуси смотрите?

- Да. Пытаюсь из всего делать вывод, увидеть, что у них есть и может быть использовано в нас.

- Удается украинским командам сохранить себя и тонусе на момент отмены карантина?

- Безусловно, проблемы будут. Этого не избежать. На имею мнение, между моментом завершения карантина и датой первого матча должен пройти 3 недели: две недели готовимся, на третий, условно говоря, в субботу, играем.

- Назначая Вас исполняющим обязанности тренера, президент клуба не изображал отдаленные перспективы?

- Для начала надо решить все нюансы с дипломом категории «О». Надеюсь, вскоре решу этот вопрос.