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Десна или Динамо? Хомченовского спросили о главном конкурента Зари
Он ответил обще
Дмитрий Хомченовский, полузащитник луганской "Зари", рассказал о карантинных буднях и том, как будет происходить возврат к футболу.
- Как сейчас на карантине, трудно форму поддерживать?
- У нас по Скайпу занятия с тренером. Также потом еще сам дополнительно тренируюсь.
- Если возобновится чемпионат, сколько времени вам понадобится, чтобы набрать форму?
- Это трудный вопрос. Уверен, что у наших тренеров есть по этому поводу план действий, насколько быстро можно вернуть форму.
- Для "Зари" выгоднее, чтобы чемпионат завершили досрочно и вы тогда займете второе место. Согласны?
- Для "Зари" выгоднее, чтобы все было в рамках правил, в спортивной борьбе. Мы все в себе уверены и готовы к любому решению.
- Главный конкурент - "Динамо" или "Десна" - тоже включатся в борьбу за серебро...
- Кого-то выделить трудно. Там все конкуренты рядом. В матчах, которые остались, все может меняться с каждым туром. Для нас все конкуренты, кто только в первой шестерке.
- Чему уделяете свободное время?
- Моей дочери 3 годика, поэтому весь день фактически провожу с ней. Когда она спит днем и затем под вечер, иду играть в игру PUBG. Также с женой смотрим сериалы и фильмы.
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