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Десна или Динамо? Хомченовского спросили о главном конкурента Зари

Премьер-лига
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Десна или Динамо? Хомченовского спросили о главном конкурента Зари
Новина українською

Дмитрий Хомченовский, полузащитник луганской "Зари", рассказал о карантинных буднях и том, как будет происходить возврат к футболу.

- Как сейчас на карантине, трудно форму поддерживать?

- У нас по Скайпу занятия с тренером. Также потом еще сам дополнительно тренируюсь.

- Если возобновится чемпионат, сколько времени вам понадобится, чтобы набрать форму?

- Это трудный вопрос. Уверен, что у наших тренеров есть по этому поводу план действий, насколько быстро можно вернуть форму.

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- Для "Зари" выгоднее, чтобы чемпионат завершили досрочно и вы тогда займете второе место. Согласны?

- Для "Зари" выгоднее, чтобы все было в рамках правил, в спортивной борьбе. Мы все в себе уверены и готовы к любому решению.

- Главный конкурент - "Динамо" или "Десна" - тоже включатся в борьбу за серебро...

- Кого-то выделить трудно. Там все конкуренты рядом. В матчах, которые остались, все может меняться с каждым туром. Для нас все конкуренты, кто только в первой шестерке.

- Чему уделяете свободное время?

- Моей дочери 3 годика, поэтому весь день фактически провожу с ней. Когда она спит днем ​​и затем под вечер, иду играть в игру PUBG. Также с женой смотрим сериалы и фильмы.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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