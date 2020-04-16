Справедливо ли Бущан вытеснил Бойко в резерв? Георгий точно заслуживает шанс, которого почти не было при Хацкевиче

Проблема Дениса Бойко – в нестабильности. Денис зависим от куража, то ли от эмоций. До сих пор перед глазами – его игра в матче квалификации Лиги чемпионов против "Аякса", в котором по воротам киевлян был нанесен около тридцати ударов. Львиная их часть были неточными, но около пяти безнадежных ударов Бойко вытащил, едва не самостоятельно сохранив для "Динамо" честь в том противостоянии (на выезде было безнадежное поражение 1:3). А теперь для контраста вспомним, например, матч "Динамо" против "Шахтера" в финале Кубка Украины 2018.

Или – вот этот гол, пропущенный в поединке за сборную Украины.

К сожалению, такие ляпы в Денисовой игре – не редкость.

Однако такая нестабильность не вредила перспективам Дениса Бойко в клубе, когда "Динамо" руководил Александр Хацкевич. После турецко-испанского вояжа Бойко вернулся в "Динамо" и с февраля 2018-го года прочно занимал пост номер один в команде. Но после прихода Алексея Михайличенко позиции пошатнулись.

Сейчас выше котируется Георгий Бущан. Он в "Динамо" уже почти десять лет, но только в этом году сыграл за основную команду более двенадцати матчей. С 21-го матча, проведенного в этом сезоне – десять оказались для Георгия Бущана сухими. После первого круга УПЛ он уверенно занимал первую позицию в рейтинге вратарей чемпионата Украины по показателям пропущенных голов (два в десяти), среднего количества пропущенных голов в матчах (0,2) и среднего количества минут на один пропущенный гол (450). После четырех весенних туров УПЛ эти показатели несколько ухудшились – теперь Бущан пропускает один гол каждые 156 минут. Однако это все равно почти вдвое лучше, чем у Дениса Бойко, за спиной которого мяч в УПЛ оказывается в среднем раз за 81-у минуту.

Всего у Георгия Бущана в 23-х официальных матчах сезона (включая два поединка в турнире U-21) – 19 пропущенных голов, у Дениса Бойко в тринадцати поединках – пятнадцать пропущенных. По данным Wyscout, у Бущана в 23-х официальных матчах 59 сейвов, то есть, по 2,56 сейва в среднем за игру. У Дениса Бойко сорок сейвов в тринадцати поединках. В среднем – по три сейва за матч. И каждый второй сейв Дениса Бойко происходит, согласно статистике, на реакции. У Бущана на реакции совершено 29 сейвов, то есть, в среднем также каждый второй сейв.

Важное качество для голкипера – это способность устойчиво противостоять неудачам. По этому показателю равных в Украине (а, возможно, и в Европе) нет Андрею Пятову, а вот Денис Бойко – весьма уязвим. Когда у него идет игра, то он способен творить шедевры вроде того, что мы видели в поединке с "Аяксом". Но если есть нервозность, то она не проходит в течение всего игрового времени и передается и защитникам. И страдает затем вся команда (вспомним хотя бы неуклюжую передачу Дениса на Миколенко в поединке первого круга с "Десной").

Относительно устойчивости Георгия Бущана твердого мнения пока что нет. После ошибки в матче с "Арсеналом-Киев" (ужасная ошибка на выходе, которая привела к удалению), Георгий надолго засел в резерв и окончательно потерял доверие Александра Хацкевича. Мы так и не знаем, как в игре реагировал бы на такую ​​неудачу Бущан.

Так справедливо ли то, что Георгий сейчас считается основным голкипером "Динамо", а Бойко – его дублером? Сложно ответить однозначно. Не вызывает сомнений лишь то, что Георгий заслужил свой шанс, которого не было при Хацкевиче. И то, что Бущан не настолько хуже Бойко, как это отражалось в распределении игровых минут при тренерстве белоруса.