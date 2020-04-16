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Коуч Александрии: Десна лучше усилилась зимой, но мы хотим взять реванш
За два поражения
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в программе #ЗалишайсязФутболом оценил состояние своей команды по итогам первых матчей весенней части сезона - до карантина.
Также тренер рассказал, как сейчас работает главная команда "Александрии".
- Сначала работали в группах. Одну тренировку провели и распустили ребят домой - тех, кто живет за пределами Александрии. Остались 7 футболистов - 2 местных, Рудык и Задерака, и 5 футболистов, работающих индивидуально. Расписываем программу на каждую неделю, контролируем выполнение. Помощник и врач все время на связи с ребятами. В таком режиме сейчас и работаем.
- Где были сделаны ошибки в начале весенней части сезона? Ведь поражение от "Колоса" невозможно занести себе в актив, ничья во "Львове" - это тоже потеря очков. Как сейчас смотрите на старт весной и в феврале этого месяца, что стало ахиллесовой пятой?
- Да, действительно, мы в этих поединках планировали брать больше очков. Первый матч с "Колосом" дома пытались играть только на победу. Но были разные объективные причины, которые повлияли на исход поединка. Хотя, несмотря на обстоятельства, мы не имели права проигрывать.
Второй поединок с ФК "Львов" - досадная ничья. Потому что это была победная игра. Соперник играл в меньшинстве, конечно, мы должны были выигрывать этот поединок. Это потеря очков, которая в дальнейшем может повлиять и на турнирное положение.
Но впереди еще 9 важных поединков. Надо будет доказывать, особенно в матчах с "Десной", которой мы дважды проиграли. И, конечно, хотим взять реванш.
- Эти форс-мажоры с баном от ФИФА для всей футбольной Украины были, как снег на голову. Знали ли вы об этой ситуации, повлияла ли она на старт в весенней части?
- Знали, но я был уверен, что этот вопрос будет решен. И это не основная причина поражения от "Колоса". Хватало игроков, которые должны были доказывать, что они не случайно находятся в ФК "Александрия" и выступают за эту команду.
- Мне казалось, что в групповом этапе Лиги Европы, в матчах с "Сент-Этьеном", можно было набирать минимум 4 очка. Сможет ли "Александрия" пройти еврокубковый путь лучше в следующий раз?
- Да конечно. По "Сент-Этьену" согласен на 100%. Когда мы узнали, что к сопернику приходит новый тренер, Клод Пюэль понимали, что будет изменение тактических схем. Мы видели, как команда играла перед этим с "Гентом". И видели матчи чемпионата Франции. В "Александрии" было больше шансов на победу как раз с этой командой.
Дай Бог, чтобы мы сейчас по итогам УПЛ вышли или в предыдущей, или же в групповой этап Лиги Европы. Конечно, у игроков теперь будет больше опыта. И если будет хорошее усиление - выступим лучше. Но для этого надо прежде всего туда попасть.
- Сезон будет проходить в сжатые сроки. Оцените конкуренцию в вашей команде по сравнению с конкурентами, "Зарей" и "Десной", и количество собственных опций на каждой позиции.
- Трудно об этом говорить. По количеству у нас достаточно игроков. Но если сравнить с "Десной", то черниговцы лучше усилились зимой. Мы - не так. Я не хотел радикально что-то менять. Команда провела хороший сезон 2019 года и это было бы неправильно. У нас было точечное усиление 3 игроками. А "Заря" уже 3-4 года, еще со времен Юрия Вернидуба, выступала этим игроками. Еще и усилились несколькими игроками. "Заря" очень прибавила в игре и после прихода Виктора Скрипника.
Мы же готовы играть каждые 3 дня, главное - чтобы все были здоровы. Только в матчах сможем доказывать, кто сильнее.