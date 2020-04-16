Коуч Александрии: Десна лучше усилилась зимой, но мы хотим взять реванш

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в программе #ЗалишайсязФутболом оценил состояние своей команды по итогам первых матчей весенней части сезона - до карантина.

Также тренер рассказал, как сейчас работает главная команда "Александрии".

- Сначала работали в группах. Одну тренировку провели и распустили ребят домой - тех, кто живет за пределами Александрии. Остались 7 футболистов - 2 местных, Рудык и Задерака, и 5 футболистов, работающих индивидуально. Расписываем программу на каждую неделю, контролируем выполнение. Помощник и врач все время на связи с ребятами. В таком режиме сейчас и работаем.

- Где были сделаны ошибки в начале весенней части сезона? Ведь поражение от "Колоса" невозможно занести себе в актив, ничья во "Львове" - это тоже потеря очков. Как сейчас смотрите на старт весной и в феврале этого месяца, что стало ахиллесовой пятой?

- Да, действительно, мы в этих поединках планировали брать больше очков. Первый матч с "Колосом" дома пытались играть только на победу. Но были разные объективные причины, которые повлияли на исход поединка. Хотя, несмотря на обстоятельства, мы не имели права проигрывать.

Читайте также На карантине тренерский штаб Александрии занялся тактическими схемами

Второй поединок с ФК "Львов" - досадная ничья. Потому что это была победная игра. Соперник играл в меньшинстве, конечно, мы должны были выигрывать этот поединок. Это потеря очков, которая в дальнейшем может повлиять и на турнирное положение.

Но впереди еще 9 важных поединков. Надо будет доказывать, особенно в матчах с "Десной", которой мы дважды проиграли. И, конечно, хотим взять реванш.

- Эти форс-мажоры с баном от ФИФА для всей футбольной Украины были, как снег на голову. Знали ли вы об этой ситуации, повлияла ли она на старт в весенней части?

- Знали, но я был уверен, что этот вопрос будет решен. И это не основная причина поражения от "Колоса". Хватало игроков, которые должны были доказывать, что они не случайно находятся в ФК "Александрия" и выступают за эту команду.

- Мне казалось, что в групповом этапе Лиги Европы, в матчах с "Сент-Этьеном", можно было набирать минимум 4 очка. Сможет ли "Александрия" пройти еврокубковый путь лучше в следующий раз?

- Да конечно. По "Сент-Этьену" согласен на 100%. Когда мы узнали, что к сопернику приходит новый тренер, Клод Пюэль понимали, что будет изменение тактических схем. Мы видели, как команда играла перед этим с "Гентом". И видели матчи чемпионата Франции. В "Александрии" было больше шансов на победу как раз с этой командой.

Дай Бог, чтобы мы сейчас по итогам УПЛ вышли или в предыдущей, или же в групповой этап Лиги Европы. Конечно, у игроков теперь будет больше опыта. И если будет хорошее усиление - выступим лучше. Но для этого надо прежде всего туда попасть.

- Сезон будет проходить в сжатые сроки. Оцените конкуренцию в вашей команде по сравнению с конкурентами, "Зарей" и "Десной", и количество собственных опций на каждой позиции.

- Трудно об этом говорить. По количеству у нас достаточно игроков. Но если сравнить с "Десной", то черниговцы лучше усилились зимой. Мы - не так. Я не хотел радикально что-то менять. Команда провела хороший сезон 2019 года и это было бы неправильно. У нас было точечное усиление 3 игроками. А "Заря" уже 3-4 года, еще со времен Юрия Вернидуба, выступала этим игроками. Еще и усилились несколькими игроками. "Заря" очень прибавила в игре и после прихода Виктора Скрипника.

Мы же готовы играть каждые 3 дня, главное - чтобы все были здоровы. Только в матчах сможем доказывать, кто сильнее.