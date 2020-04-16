Станислав Богуш закончил карьеру и уехал в США

Ведущий ТаТотаке Михаил Спиваковский сообщил, что известный украинский голкипер Станислав Богуш закончил карьеру в 2017 году.

Тогда он попытался заявиться в команду "Колос" из села Лазорки Полтавской области, которая выступает в областном чемпионате. Но так и не сыграл за нее.

В 2018 году на фото в соцсетях можно увидеть его в США. На летнем сборе "Реала" в Америке фотографировался там с Андреем Луниным, Тони Кроосом, Кейлором Навасом.

Сейчас Богушу 36 лет, он живет с семьей в Штатах, все вместе находятся на карантине.

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А уже ближе к осени можно будет говорить о какой-то профессиональной деятельности Станислава.

Напомним, что Станислав Богуш начал профессиональную карьеру в 1999 году в запорожском "Металлурге" (1999-2008), впоследствии выступал в киевских "Динамо" (2008-2013), "Арсенале "(2013) и "Ворскле" (2014-2016).

За время выступлений в запорожском "Металлурге" был вратарем юниорской и молодежной сборных Украины, а в 2008-2009 годах - голкипером национальной сборной.