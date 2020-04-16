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Каштру: Нет смысла начинать новый сезон, не закончив нынешний

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер уверен, что доиграть сезон нужно

Каштру: Нет смысла начинать новый сезон, не закончив нынешний
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру высказался относительно возможного завершения нынешнего сезона.

"Нет никакого смысла начинать новый сезон, не закончив текущий. Закончить нужно, когда это станет возможно. Зачем начинать новый сезон, так и не закончив предыдущий?

Чемпионство – это результат борьбы по итогам количества туров, которое было оговорено в самом начале. Пусть следующий сезон будет более напряженным, можно отказаться от розыгрыша национальных кубков, проводить евротурниры по одному матчу на стадии, что угодно. Однако сейчас одно можно сказать наверняка – следующий сезон не может начаться без завершения текущего", - цитирует тренера Radio Noticias TSF.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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