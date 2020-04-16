Динамо все еще должно Виллему за трансфер Соля

Голландский "Виллем ІІ", ожидает от "Динамо" выплаты остатка суммы по трансферу испанского форварда Франа Соля, которого киевляне купили в январе прошлого года.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Мартин ван Гил, подчеркнув, что "Виллему" также должны определенные суммы эквадорский "Аукас" и испанская "Барселона" по платежам солидарности за Диего Паласиоса и Френки де Йонга соответственно.

В "Виллеме" надеются, что кризис, связанный с короновирусом, не помешает должникам выплатить причитающиеся суммы. В случае же, если голландцы не получат деньги вовремя, клуб будет готов обратиться в палату споров ФИФА.

Напомним, что трансфер Соля обошелся киевлянам в 3,5 миллиона евро.