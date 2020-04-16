  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо все еще должно Виллему за трансфер Соля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо все еще должно Виллему за трансфер Соля

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне еще не провели последний платеж

Динамо все еще должно Виллему за трансфер Соля
Новина українською

Голландский "Виллем ІІ", ожидает от "Динамо" выплаты остатка суммы по трансферу испанского форварда Франа Соля, которого киевляне купили в январе прошлого года.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Мартин ван Гил, подчеркнув, что "Виллему" также должны определенные суммы эквадорский "Аукас" и испанская "Барселона" по платежам солидарности за Диего Паласиоса и Френки де Йонга соответственно.

В "Виллеме" надеются, что кризис, связанный с короновирусом, не помешает должникам выплатить причитающиеся суммы. В случае же, если голландцы не получат деньги вовремя, клуб будет готов обратиться в палату споров ФИФА.

Напомним, что трансфер Соля обошелся киевлянам в 3,5 миллиона евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) "Виллем ІІ" (Тилбург) Франсиско Соль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Brabants Dagblad

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
16.04.2020 в 20:04
Невже не бачили очi що купували??? Ну вот теперь и платите ни за что!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...