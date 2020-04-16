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Динамо все еще должно Виллему за трансфер Соля
Киевляне еще не провели последний платеж
Голландский "Виллем ІІ", ожидает от "Динамо" выплаты остатка суммы по трансферу испанского форварда Франа Соля, которого киевляне купили в январе прошлого года.
Об этом сообщил генеральный директор клуба Мартин ван Гил, подчеркнув, что "Виллему" также должны определенные суммы эквадорский "Аукас" и испанская "Барселона" по платежам солидарности за Диего Паласиоса и Френки де Йонга соответственно.
В "Виллеме" надеются, что кризис, связанный с короновирусом, не помешает должникам выплатить причитающиеся суммы. В случае же, если голландцы не получат деньги вовремя, клуб будет готов обратиться в палату споров ФИФА.
Напомним, что трансфер Соля обошелся киевлянам в 3,5 миллиона евро.