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Степаненко: Я консервативен. Считаю, мужчина должен приносить доход в семью

Премьер-лига
(1 голосов)

Но если жена будет больше зарабатывать, Тарас согласен сидеть с детьми

Степаненко: Я консервативен. Считаю, мужчина должен приносить доход в семью
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко высказал свою точку зрения о том, кто в семье должен больше зарабатывать.

– Когда жена зарабатывает больше, чем муж, как считаешь, это нормально?

– Я в такой ситуации не был. Говорю жене, что если я закончу карьеру, а она раскрутит свой бизнес и будет хорошо зарабатывать, то я буду сидеть с детьми. Нет вопросов.

Я в этом плане более консервативный. Считаю, мужчина должен домой приносить доход. Понятно, что в США или Европе это довольно-таки нормально. В нашей стране считается, в основном, что это мужчина или хотя бы пополам.

Но если женщина зарабатывает больше мужчины и ему нормально, не хочет догонять вторую половинку, то это точно не я.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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