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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ исполнилось 12 лет

Премьер-лига
(1 голосов)

У Лиги сегодня День рождения

УПЛ исполнилось 12 лет
Новина українською

16 апреля 2008-го на очередной встрече руководителей клубов был подписан протокол о создании украинской Премьер-лиги.

С того момента под эгидой УПЛ было проведено 11 чемпионатов Украины, а 11-й пока что не закончен из-за пандемии коронавируса.

Последним президентом УПЛ был Томас Гримм, выборы нового запланированы на 27 апреля.

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В статье: Украинская Премьер-лига
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