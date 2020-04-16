Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ исполнилось 12 лет
У Лиги сегодня День рождения
16 апреля 2008-го на очередной встрече руководителей клубов был подписан протокол о создании украинской Премьер-лиги.
С того момента под эгидой УПЛ было проведено 11 чемпионатов Украины, а 11-й пока что не закончен из-за пандемии коронавируса.
Последним президентом УПЛ был Томас Гримм, выборы нового запланированы на 27 апреля.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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