Леко: Особенно приятно было побеждать Шахтер с Плетикосой и Срной

Бывший защитник "Динамо" Йерко Леко вспомнил самые запоминающиеся матчи в футболке киевского клуба.

- Какие матчи в футболке "Динамо" всплывают в памяти в первую очередь?

- Первое – это победа над "Шахтером" в Донецке (4:2), когда я забил первый мяч в ворота своего соотечественника Стипе Плетикосы. Это был очень эмоциональный матч. Также вспоминается сезон в Лиге чемпионов, когда мы выступали в одной группе с "Интером", "Арсеналом" и "Локомотивом" (2003/2004. – Прим.).

Ну и, конечно, противостояние с "Трабзонспором", когда мы очень плохо сыграли дома (поражение со счетом 1:2, стоившее должности главного тренера Алексею Михайличенко. – Прим.), но на выезде взяли реванш (2:0) и вышли в групповой турнир. Расскажу интересную историю о том противостоянии. После первого матча Игорь Суркис пообещал, что поднимет премиальные, если мы все же решим задачу выхода в основной раунд. В ответном поединке в Трабзоне мы выиграли с нужным счетом, причем сделали это внешне легко, и Игорь Михайлович, наверное, в шутку, сказал, что мы его специально обманывали, чтобы получить больше денег (улыбается).

Худшие же воспоминания от матчей с "Туном" в квалификации Лиги чемпионов (2005/2006. – Прим.). Как по мне, Леонид Буряк сделал ошибку, практически полностью поменяв состав на ответную игру после домашней ничьи. Выставил бы он сильнейший состав, и все сложилось бы иначе.

- Противостояния с "Шахтером" рассматривал для себя и как личное противостояние со своими соотечественниками Плетикосой и Срной?

- Да, действительно. Они пришли в "Шахтер" из "Хайдука", как и мой партнер по "Динамо" Горан Саблич, я же был воспитанником загребского "Динамо". Поэтому было очень приятно обыгрывать их на футбольном поле. После игр могли созвониться, подшутить друг над другом. Плюс хорватская пресса уделяла много внимания чемпионату Украины из-за того, что мы играли там. После игры, когда я забил Плетикосе в Донецке, я позвонил Стипе и сказал: "Я не успел забить тебе, когда ты выступал за "Хайдук", но сделал это уже здесь, в Украине" (смеется).