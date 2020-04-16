Премьер-лига
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Динамо запустило в продажу брендированные маски
159 гривен
Киевское "Динамо" запустило в продажу брендированные многоразовые защитные маски.
Маски выпускаются с надписью FCDK. Стоимость одной – 159 гривен.
Также клуб призвал болельщиков по возможности оставаться дома.
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Источник:Dynamo Kyiv Official Online-Store
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