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Динамо запустило в продажу брендированные маски

Премьер-лига
(1 голосов)

159 гривен

Динамо запустило в продажу брендированные маски
Новина українською

Киевское "Динамо" запустило в продажу брендированные многоразовые защитные маски.

Маски выпускаются с надписью FCDK. Стоимость одной – 159 гривен.

Также клуб призвал болельщиков по возможности оставаться дома.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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