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Филиппов: Про интерес Динамо с удивлением узнал из интернета

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне с футболистом не общались

Филиппов: Про интерес Динамо с удивлением узнал из интернета
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Форвард "Десны" Александр Филиппов прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны киевского "Динамо".

- Относительно новости о моем возможном переходе в столичный клуб. Ну что я могу сказать? Сегодня сам открыл интернет и с удивлением прочитал. Никто ко мне не обращался из "Динамо".

- А другие клубы интересовались?

Все предложения были на уровне разговоров. Я продлил контракт с "Десной" до лета 2022 года, меня и мою семью здесь все устраивает. Если будут предложения, которые устроят мой нынешний клуб и меня лично, то почему бы и нет?

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Филиппов
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Источник:
footboom

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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
16.04.2020 в 21:11
В ДК треба запрошувати футболістів, які на протязі тривалого часу показують хорошу гру, Філіпов " вистрілив " цієї весни, цього замало. Буде черговий " караваєв ".
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