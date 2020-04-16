Филиппов: Про интерес Динамо с удивлением узнал из интернета

Форвард "Десны" Александр Филиппов прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны киевского "Динамо".

- Относительно новости о моем возможном переходе в столичный клуб. Ну что я могу сказать? Сегодня сам открыл интернет и с удивлением прочитал. Никто ко мне не обращался из "Динамо".

- А другие клубы интересовались?

Все предложения были на уровне разговоров. Я продлил контракт с "Десной" до лета 2022 года, меня и мою семью здесь все устраивает. Если будут предложения, которые устроят мой нынешний клуб и меня лично, то почему бы и нет?