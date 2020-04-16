Клубы УПЛ получат минимум две недели подготовки перед возобновлением чемпионата

Клубы элитного дивизиона Украины получили очередные разъяснения от УПЛ.

В письме, которое Лига разослала клубам, напоминается, что в Украине введен карантин до 24 апреля, однако руководители украинского футбола не исключают вариант, при котором ограничения массовых мероприятий будут продлены.

Сроки возобновления сезона пока что спрогнозировать невозможно, но УПЛ заверила все клубы, что с момента снятия карантина у них будет не меньше двух недель на подготовку к продолжению выступлений во внутренних турнирах.