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Клубы УПЛ получат минимум две недели подготовки перед возобновлением чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Так заверяет Лига

Клубы УПЛ получат минимум две недели подготовки перед возобновлением чемпионата
Новина українською

Клубы элитного дивизиона Украины получили очередные разъяснения от УПЛ.

В письме, которое Лига разослала клубам, напоминается, что в Украине введен карантин до 24 апреля, однако руководители украинского футбола не исключают вариант, при котором ограничения массовых мероприятий будут продлены.

Сроки возобновления сезона пока что спрогнозировать невозможно, но УПЛ заверила все клубы, что с момента снятия карантина у них будет не меньше двух недель на подготовку к продолжению выступлений во внутренних турнирах.

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В статье: Украинская Премьер-лига коронавирус
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Источник:
Команда №1

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