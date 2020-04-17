Я себя не на помойке нашел – Смалийчук выдвинул условия клубам УПЛ, собираясь выдвигаться в президенты Лиги

Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смайличук в эфире YouTubе-канала "Бомбардир" рассказал о своем желании баллотироваться на пост главы Премьер-лиги.

"Смотрел телевизор, слушал уважаемых людей, в том числе и бывшего президента УПЛ, и записывал фразы о том, кто должен быть президентом Премьер-лиги. "Человек, который будет говорить на том языке, что и собственники клубов. Человек, который имеет опыт в украинском и европейском футболе. Человек, который будет независим от "Шахтера" и "Динамо". Вот, посмотрите на меня. И главное, я умею продавать. Если будет нужно, продам снегоуборочную машину в Африку.

Но нужно понимать, что в последние годы украинский футбол пребывает в зоне перманентной турбулентности. Мы помним, как прожили одну пандемию в футболе, когда клубы падали и уходили в небытие. Не факт, что сейчас будет лучше. Сейчас этот самолет находится в крутом пике и не окончательно понятно, что он вырулит. Стать его пилотом — быть своего рода камикадзе. Моя фамилия — Смалийчук, а не Гастелло. И я еще не решил, хочу ли стать этим камикадзе.

Нужно понимание, что футбол — это религия, а не игра олигархов. Мы сегодня живем в 21-м веке и нужно приспосабливаться к новым жизненным вызовам. Есть ориентиры — наработки европейских клубов и лиг. Есть такое выражение: "Хотите славы — забудьте о деньгах, хотите денег — забудьте о славе". Начиная с 1990-х украинский футбол был ориентирован на славу хозяев клубов. Они имели деньги, вкладывали большие средства и добыли себе определенную известность. Сейчас на первый план не должны выходить слава и популизм.

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Но и у меня есть условия, я ведь не на свалке себя нашел. Если я возьмусь за это дело, то должен встретиться со всеми 12 собственниками клубов — людьми, которые платят. И понять, действительно ли им это интересно. Если хоть один не захочет, значит всех все устраивает, и мне не стоит заходить в этот проект. Собственники должны почувствовать, что они меньше платят за футбол. Для самой Лиги задача — получить качественный продукт. Как говорят, мысли вслух: у меня есть свои требования, в кавычках, к собственникам клубов: футбол должен быть честным, прибыльным и справедливым", - сказал Смалийчук.