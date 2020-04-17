Топ-3 вратаря от Дениса Бойко и нападающий, которому труднее всего было противостоять

Известного украинского вратаря Дениса Бойко, который выступает в "Динамо", а ранее был основным кипером днепровского "Днепра", попросили составить несколько его топов.

- Твой топ-3 лучших вратарей современности.

- Сейчас на первые роли выходит игра ногами, вратарь действует как центральный защитник, футболист, который начинает атаки. Поэтому я назвал бы тер Штегена, Алиссон и Эдерсона. Они являются примером сегодняшней модели вратаря, в которых есть все - игра ногами, на выходах и на линии, умение читать игру и руководить обороной.

- Противостоять какому нападающему было сложнее всего?

- Для меня по напряжению матча и большому количеству моментов - это был Игуаин. Он очень непредсказуемый, хорошо открывается, находит моменты, чтобы пробить по воротам в сложных ситуациях. В полуфинальных матчах Лиги Европы между "Днепром" и "Наполи", находясь под плотной опекой наших защитников, Игуаин умудрялся пробить по воротам или сбросить мяч под удар.

Для меня это один из нападавших, который доставил мне и нашей команде большие проблемы, поэтому могу выделить. Но на сегодняшний день очень много хороших нападающих, которые сами находят моменты, выкручиваясь из трудных ситуаций.

- Фильмы от Дениса Бойко.

- Я бы посоветовал всем сериал "Триггер", крутой сериал, очень мне зашел. А фильмов столько уже посмотрел, что выделить что-то сложно. Мне больше нравятся фильмы, основанные на реальных событиях. Ищу то, что может быть интересным не только мне, но и моей семье. Сейчас нам выдалась возможность гораздо больше находиться с семьей, уделять ей максимум внимания. Поэтому склоняюсь к фильмам для семейного просмотра.