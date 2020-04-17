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Хавбек ФК Львов - лидер УПЛ по эффективности единоборств в атаке

Премьер-лига
(1 голосов)

"Александрия" наименее эффективна в этом показателе

Хавбек ФК Львов - лидер УПЛ по эффективности единоборств в атаке
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Бразильский полузащитник ФК "Львов" Сабино возглавляет рейтинг чемпионата УПЛ 2019/2020 по эффективности атакующих единоборств.

В этот рейтинг Команда 1 взяла только тех игроков, кто вступал в борьбу не менее 100 раз.

В Сабино с ФК "Львов" на счету 153 единоборства в атаке и 98 побед (64,1%).

В топ-10 нашлось место Евгению Коноплянке (117 попыток с эффективностью 59,8%), Исмаили (213 - 59,6%), Манор Соломону (101 - 58,4%), Павлу Ксензу (110 - 58,2%) , Алану Патрику (108 - 56,5%), Юрию Вакулко (120 - 55%), Денису Фаворову (194 - 54,6%), Александру Караваеву (127 - 54,3%), Франсиско ди Франко (229 - 53 7%).

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В рейтинге клубов наименее эффективной в атакующих единоборствах оказалась "Александрия". Их лидер по этому показателю Артем Ситало (246 попыток со 118 победами и эффективностью 48%).

Ненамного отстал "Мариуполь". У его наиболее эффективного в атакующих единоборствах Владислава Вакулы 222 попытки и 108 побед (48,6%).

У "Колоса" (лучший - Евгений Смирный) 128 дуэлей и 64 победы (50%), "Зари" (Богдан Михайличенко) 129 - 66 (51,2%), "Ворсклы" (Ибрахим Кане) 101 - 53 (52,5%).

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В статье: Евгений Коноплянка ФК Львов ФК Александрия УПЛ Артем Ситало Сабино
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Команда 1

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