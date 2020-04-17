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Экс-игрок молодежки Шахтера перечислил 3 потерянных талантов клуба

Премьер-лига
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Парень из Закарпатья мечтал попасть в "Шахтер"

Экс-игрок молодежки Шахтера перечислил 3 потерянных талантов клуба
Новина українською

Александр Глагола, экс-капитан молодежки донецкого "Шахтера" рассказал о своей реализованной мечте - попадании в академию дончан и о талантах "горняков".

В Академию "Шахтера" Александр, по его же словам, шел очень непросто.

То есть не было такого, что меня в один день заметили и пригласили - нет. Я знал, что "Шахтер" год меня вел, а уже только после этого мне предложили приехать на просмотр.

Как сейчас помню, что на свой день рождения "Шахтер" окончательно мне донес, что я остаюсь в клубе. Я, пожалуй, нетипичный игрок из Западной Украины, потому что знаю, что ребята в основном мечтают о "Карпаты" или "Динамо", мне же всегда нравился только "Шахтер".

Александра сразу поразил контраст, который увидел после перехода в "Шахтер". До этого играл на уровне ДЮФЛ в Закарпатье, поэтому на таком фоне "Шахтер" был совсем другой планетой.

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В этом клубе организация всегда на высшем уровне во всех звеньях без исключения. Подход в Академии во многом европейский. К примеру, мы стали больше работать над тактикой и меньше бегать.

Но это не значит, что беговой работы у нас не было. Благодаря этому я существенно прибавил в тактическом плане, благодарен за это "Шахтеру".

Немало футболистов из академии "Шахтера" успешно выступали в молодежном футболе, но так и не перешли к взрослому.

У нас было много талантливых ребят, но особенно жаль Василия Штандера, Дениса Арендарука. Добавлю сюда и Беку Вачиберадзе, я даже не знаю, где он сейчас.

Добавим, что сам Глагола вернулся в Закарпатье и успешно выступает в "Минае" в Первой лиге.

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В статье: Шахтер (Донецк) Денис Арендарук Бека Вачиберадзе Александр Глагола Минай
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Источник:
ПФЛ

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