Ассистент Михайличенко в Динамо на досуге пишет стихи

Ассистент главного тренера "Динамо" Сергей Федоров в интервью рассказал, чем занимается на карантине, как происходит общение с командой, а также о своих увлечениях:

- Конечно, я уже соскучился по работе, время стараюсь проводить активно. Я живу за городом, поэтому мне гораздо проще, чем другим: есть возможность выходить на свежий воздух, заниматься спортом. Кроме того, мы с другими тренерами ездим на базу, контролируем, как тренируются футболисты, у которых есть возможность приезжать и работать в Конче-Заспе.

Очень ждем, когда наступит время, когда можно будет выйти из карантина и начинать полноценную работу. Дай Бог, чтобы он поскорее закончился, поскольку находиться в такой ситуации долгое время очень трудно абсолютно для всех.

- Вы и сами поддерживаете форму?

- Да, жизнь заставляет (улыбается). Конечно, на свежем воздухе провожу время активно. Но при этом обязательно придерживаюсь всех мер предосторожности.

- Наверное, с такой ситуацией сложнее справиться морально, ведь каждый день похож на предыдущий?

- Если так думать, у людей не будет никакого интереса к жизни. Стараюсь каждый свой день разнообразить, дома всегда есть чем заниматься. Кроме того, можно читать или уделять время своим увлечениям, познавать и открывать для себя что-то новое, учиться и т.д. - для того и есть жизнь. Все зависит от того, кто как относится к сложившейся ситуации.

- Как поддерживаете общение с командой за пределами клубной базы?

- С некоторыми ребятами я общался, видно, что почти все занимаются самостоятельно и стараются поддерживать форму, насколько это возможно. Стараемся поддерживать их морально. Также несколько раз разговаривал по телефону и с медицинским штабом, чтобы понимать, какая обстановка, и быть в курсе деталей.

- Каким хобби и увлечением уделяете время на карантине? Чем занимаетесь в свободное время?

- На первом месте, безусловно, семья, мы стараемся как можно больше внимания уделять друг другу и общению. У нас никогда не было такого длительного отпуска, как этот карантин, поэтому пользуемся моментом. Знаю, есть случаи, когда люди надоедают друг другу, но у нас, к счастью, с этим все хорошо.

Стараемся поддерживать эту атмосферу, чтобы так продолжалось и дальше. Еще просматриваю интересные статьи и материалы, связанные с тренерской работой, футбольные матчи, из которых можно почерпнуть что-то полезное. Кроме этого, у меня есть собака, которой также нужно уделять время.

- Расскажите о своем любимце, как давно он у вас?

- Собаке пять лет, порода - кане-корсо, она достаточно большая по габаритам. Сначала с этой собакой нужно очень хорошо заниматься, дрессировать. Сейчас она уже совсем послушная и воспитанная. Поэтому с ней стало гораздо проще.

- Читаете книги, смотрите фильмы? Какие жанры вам нравятся больше всего?

- Фильмы нравятся самые разные: и детективы, и фантастика. Что касается литературы, это могут быть как художественные книги, так и документальные рассказы. Также просматриваю много изданий, касающихся футбольной профессии.

- То, что вы любите рисовать, это правда?

- Рисовал я давно, сейчас достаточно времени для этого нет. Кроме того, нужно иметь вдохновение и настроение. Раньше в основном рисовал пейзажи. Не люблю цветные картины, больше нравится создавать черно-белые, поэтому в основном пользовался простым карандашом, чтобы передать тени и разнообразные оттенки.

- Учитывая то, что вы творческая личность, возможно, пишете стихи или рассказы?

- Рассказ - нет, а стихи иногда бывает, пишу, когда есть вдохновение. Они посвящаются только любимому человеку.