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Экс-игрок Шахтера: Никогда бы не сказал, что Ренату Санчес будет играть на таком уровне

Премьер-лига
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В отличие от Абрахама

Экс-игрок Шахтера: Никогда бы не сказал, что Ренату Санчес будет играть на таком уровне
Новина українською

Один из лидеров молодежной команды "Шахтера" 2012-2019 годов, 22-летний Александр Глагола, вспомнил успешные выступления в юношеской Лиге чемпионов.

Тогда в сезоне 2014/2015 команда "горняков" заняла второе место в Европе, уступив лишь в финале лондонском Челси.

Александр отмечает: очень хорошо, что УЕФА учредил такой турнир как молодежная Лига Чемпионов. Особенно для украинской молодежи участие в таких турнирах есть только плюсом и дополнительным опытом уже во взрослом футболе.

По себе даже скажу, что такие матчи качественно отличались от матчей с молодежными командами в чемпионатах Украины. Там было все намного быстрее, а в отношении техники, то у нас и в УПЛ не все команды так играют, как некоторые в юношеской Лиге Чемпионов.

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Вот просто даже если судить по именам: Теми Абрахам, Ренату Санчес, Андреас Кристенсен и еще много футболистов играли против нас. Кстати, тогда по тому же Ренату Санчесу я бы никогда не сказал, что он будет играть на таком уровне, то есть парень ничем особо не выделялся.

А вот в "Челси" Абрахам и еще несколько ребят были заметны уже тогда. Очень жалко было, когда они нам нанесли единственное поражение уже в финале турнира.

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В статье: Шахтер (Донецк) Юношеская Лига Чемпионов Тэмми Абрахам Александр Глагола
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Источник:
ПФЛ

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