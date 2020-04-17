Экс-игрок Шахтера: Никогда бы не сказал, что Ренату Санчес будет играть на таком уровне

Один из лидеров молодежной команды "Шахтера" 2012-2019 годов, 22-летний Александр Глагола, вспомнил успешные выступления в юношеской Лиге чемпионов.

Тогда в сезоне 2014/2015 команда "горняков" заняла второе место в Европе, уступив лишь в финале лондонском Челси.

Александр отмечает: очень хорошо, что УЕФА учредил такой турнир как молодежная Лига Чемпионов. Особенно для украинской молодежи участие в таких турнирах есть только плюсом и дополнительным опытом уже во взрослом футболе.

По себе даже скажу, что такие матчи качественно отличались от матчей с молодежными командами в чемпионатах Украины. Там было все намного быстрее, а в отношении техники, то у нас и в УПЛ не все команды так играют, как некоторые в юношеской Лиге Чемпионов.

Вот просто даже если судить по именам: Теми Абрахам, Ренату Санчес, Андреас Кристенсен и еще много футболистов играли против нас. Кстати, тогда по тому же Ренату Санчесу я бы никогда не сказал, что он будет играть на таком уровне, то есть парень ничем особо не выделялся.

А вот в "Челси" Абрахам и еще несколько ребят были заметны уже тогда. Очень жалко было, когда они нам нанесли единственное поражение уже в финале турнира.