Оккупация Крыма Россией глазами шведского футболиста Таврии: настроения игроков и расстрел на Майдане

33-летний Густав Свенссон, бывший шведский легионер симферопольской "Таврии" 2012-2014 годов, с 2017 года выступает в США за "Сиэтл Саундерс".

Он в 2014 году был среди легионеров, которые застали оккупацию Россией украинского Крыма.

Все началось, как видит Густав, с событий в Киеве в ноябре-декабря 2013 года: люди, которые хотели сближения Украины с ЕС, выступили против правительства, которое намеревалось укрепить союз с Россией.

Сначала это была мирная революция, но потом прибыл российский спецназ, который просто начал стрелять в людей. Когда я вернулся в Украину после зимней паузы, в Киеве уже шла полномасштабная война, но ее локацией была только столица. Там где мы были, в Крыму, все рассчитывали, что все будет спокойно. В клубе и среди футболистов большинство украинцев поддерживали власть, но это было не то решение, за которое их можно было бы назвать большими патриотами. Мы много говорили обо всем, что происходило, но в раздевалке не было какого-то противостояния. В общем футболисты в Украине не являются политически активными, и клуб не хотел принимать какую-то сторону. Они просто хотели продолжать свой бизнес.

На Крымском полуострове, продолжает Свенссон, было много этнических русских, привыкших жить за счет местной нефти, газа и туризма. Идея откола от России и вступления в ЕС не казалась им хорошим решением.

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В моей квартире было российское телевидение, и когда я его включал, то там говорили, что вся восточная Украина ждет российскую армию чуть ли не с цветами и готова выкладывать на асфальте лепестки от роз перед танками. Все радовались и подбадривали друг друга на фоне подобного. И хотя там, где я жил, не было сильного сопротивления этим идеям, это была далеко не вся правда. В феврале 2014 года в зданиях государственных органов произошли беспорядки. Россияне, которые жили в Симферополе, выступили против украинского народа. Затем россияне ночью захватили здание местного парламента, но ситуация все еще не была угрожающей.

Жизнь при том, говорит Густав, продолжалась, как обычно, хотя на улицах становилось все больше солдат, и никто не знал, кто они такие.