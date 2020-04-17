Всегда последние в элите. СК Одесса - победы над Черноморцем в Кубке и знаменитые фамилии в составе

Черниговская "Десна" проводит уже свой второй сезон в элитном дивизионе чемпионата Украины. Поэтому СК "Одесса" остается единственной командой, которая ограничилась всего-навсего одним сезоном в компании лучших коллективов страны. Больше одесситы на уровне УПЛ уж точно не сыграют.

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Несмотря на короткую историю выступлений в элите, общая история спортивного клуба "Одесса" не такая уж и бедная. Команда была основана в 1944-м году на базе Дома Красной Армии, и она стала первым представителем славного одесского футбольного региона в полуфинале Кубка СССР. Одесситы дошли туда в сезоне 1959/60, уступив лишь будущему победителю турнира московскому "Торпедо".

Это было время, в течение которого СКА "Одесса" подбирался к своему пику. В 1957-м одесситы выиграли чемпионат СССР среди коллективов физкультуры, в 1956-м и 1969-м годах стали бронзовым призером этого первенства, а сезон 1960 провели уже во втором дивизионе чемпионата СССР. Более того, добыли бронзу среди команд Украинской Советской Социалистической Республики.

Постепенный рост привел к тому, что в сезоне 1965 СКА "Одесса" (тогда аббревиатура в названии включала в себя три буквы) впервые в своей истории сыграл в Высшей лиге (класс А, первая группа) чемпионата СССР. Среди 17-и команд одесситы стали семнадцатыми, однако благодаря реорганизации турнира не вылетели из элиты (как и другие два представителя зоны вылета "Локомотив" (Москва) и "Торпедо" Кутаиси)). Но и вторым шансом воспользоваться не удалось: среди 19-и команд сезона 1966 СКА "Одесса" стал девятнадцатым. Это была последняя остановка одесситов в чемпионате Высшей лиги СССР.

Хотя в общей сводной таблице чемпионатов Союза СК "Одесса" – далеко не худший клуб. История насчитывает более двадцати команд, которые на таком уровне провели лишь один сезон (хотя и одесситы должны были вылетать в 1965-м году). Среди них, в частности, и украинские "Металлург" (Запорожье), "Таврия" (Симферополь), "Спартак" (Харьков).

После завершения сезона 1971 СКА "Одессу" передислоцировали на территорию Молдавской ССР, присвоив название "Тирасполь". Именно под таким знаменем команда выступала до середины 70-х, пока не вернула себе прежнее наименование СКА "Одесса". А уже в первый розыгрыш чемпионата независимой Украины одесситы вступят под названием СК "Одесса" (точнее, команда начинала сезон под названием СКА "Одесса", но уже в апреле 1992-го года именовалась СК "Одесса").

Клуб получил право сыграть в том турнире как одна из лучших команд буферной зоны второй лиги чемпионата СССР 1991. Благодаря этому же статусу к сообществу высшей украинской лиги присоединились "Карпаты", "Заря-МАЛС", "Торпедо" (Запорожье), "Волынь" , "Кремень", "Николаев" (тогда – ФК "Эвис"), тернопольская и винницкая "Нивы". Также компанию дополнили две лучших команды первой (украинской) зоны второй лиги чемпионата СССР 1991 ("Нефтяник" и "Прикарпатье"). Ну и, конечно, элитные представители чемпионата СССР – "Черноморец", "Динамо", "Днепр", "Шахтер", "Металлист" и "Металлург" Запорожье.

Команды в сезоне 1992 были разделены на две группы по десять участников и СК "Одесса" оказался по разные стороны баррикад с "Черноморцем". Поэтому одесского дерби на элитном уровне украинского футбола не было, хотя в советские времена борьба этих соперников собирала на трибунах под пятьдесят тысяч болельщиков.

Примечательно, что СК "Одесса" никогда не доходил в Кубке Украины хотя бы до четвертьфинала, хотя в Кубке СССР, как мы помним, был даже полуфинал. Параллельно со своим дебютным (и одновременно последним) выступлением на элитном уровне чемпионата Украины СК "Одесса" сошел с дистанции уже во втором раунде украинского Кубка после поражения 0:3 от запорожского "Торпедо". Распределять силы на два турнира практически не приходилось, но достойно выступить одесситам это все равно не помогло.

В Группе Б СК "Одесса" объективно был самым слабым участником. В восемнадцати матчах команда одержала лишь три победы, за каждую из которых насчитывалось по два очка, и ничью. В общем, семь баллов – антирекорд первенства. В Группе А последний среди десяти участников "Темп" набрал восемь очков, поэтому ни одна из украинских команд, которая проводила полный чемпионат (от первого до последнего туров) и с которой не снимали очков из-за структурно-организационных проблемы не набирала меньше, чем СК "Одесса". Хотя, справедливости ради надо отметить, что были команды, которые добывали меньше побед. Например, ФК "Харьков" или "Зирка". Если бы за победу присуждали три очка, к чему мы привыкли, и к чему Украина пришла позже, тот сезон одесситы завершили бы с десятью баллами.

Так или иначе, но это была действительно скромная команда. В распоряжении тренера Сергея Марусина не было звезд. Самым известным среди футболистов СК "Одесса" можно считать голкипера Игоря Шуховцева, который только начинал свой длинный путь в футболе. Также за ту команду играл Игорь Харьковщенко, который впоследствии проявит себя в "Вересе", "Буковине" и "Днепре", а ныне известный как тренер (последнее место работы – "Минай"). В той же компании выступал и Владимир Мусолитин – игрок, который в 2002-м году провел три матча за национальную сборную Украины. Отец Николая Мусолитина. А лучшим бомбардиром в чемпионате был Виталий Парахневич с четырьмя точными ударами.

Кроме того, в разное время за СКА "Одесса" выступали такие известные игроки как Иштван Секеч, Игорь Беланов, Олег Таран, Илья Цымбаларь.

Одесситы проиграли шесть стартовых матчей и лишь в восьмом туре (третий пропускали) добыли свое первое очко – ничья с "Днепром" 1:1. Далее снова была серия поражений – до восемнадцатого тура, в котором благодаря голам Харьковщенко и Парахневича (дубль) была разбита "Буковина". В следующем туре на волне подъема одесситы обыграли "Прикарпатье" (1:0, гол Мусолитина), а уже в статусе вылетающей команды в последнем туре одолели "Металлист 2:0 на его территории (Парахневич и Дмитрий Демьяненко с пенальти).

18 матчей в элите украинского футбола: три победы, ничья и четырнадцать поражений. Десять набранных очков. 15:32 по забитым-пропущенным и безальтернативно последнее место в сводной таблице всех чемпионатов Украины.

Вылетев, СК "Одесса" продолжил свои выступления в Первой лиге чемпионата Украины – вплоть до конца 90-х, когда вылетел в лигу Вторую. В сезоне 1998/99 команда выиграла этот турнир (третий по рангу профессиональный дивизион украинского чемпионата), но тотчас была расформирована, а на ее базе создали "Черноморец-2".

Кстати, завершить рассказ надо еще одним упоминанием об одесском дерби. В Высшей лиге независимого чемпионата Украины СК "Одесса" и "Черноморец" не пересекались, однако два памятных противостояния для одесситов со Спортивного клуба состоялись в сезонах 1992/93 и 1998/99 – тогда, когда СК "Одесса" дотягивался до максимальных высот в турнире (стадия 1/8-й финала). В обоих сезонах на пути к 1/8-й был бит "Черноморец" – 0:1 и 3:2 в сезоне 1992/93, 1:1 и 3:1 в сезоне 1998/99.