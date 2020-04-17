Смалийчук искал игроков для Карпат в Азии ради сотрудничества с телеканалами

Трансферный бизнесмен Олег Смалийчук, в свое время работавший вице-президентом "Карпат", рассказал, как искал футболистов для команды в Юго-Восточной Азии.

Делал это для продажи в Индонезию прав на показ матчей.

Читайте также Смалийчук обратился к Палкину с просьбой выдвинуть его кандидатуру на должность президента УПЛ