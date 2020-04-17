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Смалийчук искал игроков для Карпат в Азии ради сотрудничества с телеканалами
Продажа телевизионных прав в трудный момент
Трансферный бизнесмен Олег Смалийчук, в свое время работавший вице-президентом "Карпат", рассказал, как искал футболистов для команды в Юго-Восточной Азии.
Делал это для продажи в Индонезию прав на показ матчей.
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Я пытался продать телевизионные права на матчи "Карпат" в Индонезию. Хотел подписать футболистов. Это была моя мотивация, мы тогда не перешли ни на "1+1", ни на "Футбол".
Но в последний момент трансферного окна одного игрока перехватили, а второй индус сломался.
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Источник:Бомбардир
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Просто Квашин (Харьков)
17.04.2020 в 14:09
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