Игрок Шахтера, который всех удивляет на тренировках. Бывший коллега рассказал об Алане Патрике

Бывший футболист "Шахтера", а с 2019-го игрок "Миная" из Первой лиги Александр Глагола рассказал о тренировках с донецкими бразильцами.

Схема "Шахтера" не чужда и для украинских игроков, видит Глагола, но еще по академии увидел украинцы очень долго приспосабливаются под этот футбол.

Возможно, мы не так мыслим как бразильцы, или уступаем им технически, но факт остается фактом.

Александр признает - не успел по-настоящему почувствовать первую команду "Шахтера" даже в тренировочном процессе. Но несколько тренировок с ними удалось провести.