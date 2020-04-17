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Игрок Шахтера, который всех удивляет на тренировках. Бывший коллега рассказал об Алане Патрике

Премьер-лига
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Игрок Шахтера, который всех удивляет на тренировках. Бывший коллега рассказал об Алане Патрике
Новина українською

Бывший футболист "Шахтера", а с 2019-го игрок "Миная" из Первой лиги Александр Глагола рассказал о тренировках с донецкими бразильцами.

Схема "Шахтера" не чужда и для украинских игроков, видит Глагола, но еще по академии увидел украинцы очень долго приспосабливаются под этот футбол.

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Возможно, мы не так мыслим как бразильцы, или уступаем им технически, но факт остается фактом.

Александр признает - не успел по-настоящему почувствовать первую команду "Шахтера" даже в тренировочном процессе. Но несколько тренировок с ними удалось провести.

Очень запомнилась игра Марлоса и Алана Патрика. Вот Патрик казалось бы в игре себя не проявляет так, чтобы им массово увлекались фанаты. Но на тренировке он реально показывал себя очень техничным и думающим игроком.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) ФК Минай Александр Глагола Минай
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Источник:
ПФЛ

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