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Каменюка против Ибрагимовича и Уэйна Руни. Защитник вспомнил дуэли в ЛЕ

Премьер-лига
(1 голосов)

Два поражения луганчан

Каменюка против Ибрагимовича и Уэйна Руни. Защитник вспомнил дуэли в ЛЕ
Новина українською

Никита Каменюка, многолетний капитан луганской "Зари", вспомнил выступления команды в групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2014/2015 годов.

- Один из самых запоминающихся матчей - против "Манчестер Юнайтед" (дома луганчане уступили 0:2, на выезде - 0:1). Кого из того состава можно было выделить?

- Мне было очень интересно сыграть против Руни. Как только он вышел на замену в первой игре и сделал первое прикосновение, было видно, что он - мастер своего дела.

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Мата понравился, Погба и все остальные. Они действительно ТОП футболисты. Решфорд, который только начинал играть на высоком уровне. У него, кстати, была голевая серия. Но для меня выделялся прежде всего Уэйн Руни.

- Ибрагимович действительно такой грозный, как его описывают бывшие партнеры?

- Он здоровяк, скала. Видно было, что он хотел выиграть каждый мяч. Он был заряжен, и этим заряжал своих партнеров. Хороший футболист.

- Не общались с ним после матча?

- Нет. К сожалению, я не знаю английского языка в совершенстве (улыбается).

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В статье: Никита Каменюка Златан Ибрагимович Уэйн Руни
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Источник:
isport
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