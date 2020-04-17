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Гримм: Поработать с Зарей? Это было бы интересно

Премьер-лига
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Гримм: Поработать с Зарей? Это было бы интересно
Новина українською

Президент УПЛ Томас Гримм, который скоро покинет свой пост, ответил на вопрос, интересует ли его работа генеральном директором в луганской "Заре".

"Конечно, мне было бы интересно, ведь "Заря" – перспективный клуб. Даже несмотря на то, что предыдущий менеджер, господин Рафаилов, часто спорил со мной. Я люблю вашу страну, ваш менталитет и культуру. Это был бы вызов для меня, ведь я вижу потенциал Украины. Впрочем, всерьез я пока не задумывался, смогу ли стать менеджером "Зари", - сказаол Гримм.

Напомним, что в конце марта Сергей Рафаилов покинул пост генерального директора "Зари". Пока же должность остается вакантной.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Томас Гримм
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Источник:
ТК Футбол

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