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Алиев: Всегда готов в президенты УПЛ, или даже УАФ

Премьер-лига
(2 голосов)

Всегда готов

Алиев: Всегда готов в президенты УПЛ, или даже УАФ
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ответил на риторический вопрос, готов ли он возглавить УПЛ и изменить украинский футбол.

"Всегда готов в президенты УПЛ. Даже президентом УАФ готов быть.

Павелко? Будем как-то двигать. Уволю всех сразу и возьму в свою команду ребят, которые играли в футбол", - сказал Алиев.

Напомним, что нынешний президент УПЛ Томас Гримм не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Выборы нового президента должны состояться 27 апреля.

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В статье: Александр Алиев
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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Сварщик (Винница)
17.04.2020 в 17:33
А тебе там хтось чекає ?
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+1
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
17.04.2020 в 17:32
Дебил, в палате номер шесть твоё место, а algrob рагуляка долбаная
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0
-2
Algrab (Костопiль)
17.04.2020 в 17:34
Проспався, чморидло?
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
17.04.2020 в 17:37
Рыдал (Мадрид) (Madrid ) Ты бы притормозил. Совсем с головой не дружишь. Хорош ср.ть на всех ветках, как дитя малое.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
17.04.2020 в 17:46
Я також такої ж думки. Суперечки та тролінг прихильників Барселони та Реалу одне, а маячня ватника- зовсім інше. До речі, Даріана я також підтримав в коментах на рахунок окупації Криму поглядом шведського легіонера:)
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
17.04.2020 в 18:03
Я не думаю, что он болеет за Барсу, или Реал, а просто у него болит голова. И он не один здесь такой.
0
0
Algrab (Костопiль)
17.04.2020 в 17:27
Точно написали " всегда готов". І під час інтерв'ю також.
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0
-1
палыч (Тарко-Сале)
17.04.2020 в 17:02
И тут Остапа понесло.)
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+2
0
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satellite (Харьков)
17.04.2020 в 16:56
Не опохмелился ещё???????
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+2
0


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