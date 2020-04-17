Алиев: Всегда готов в президенты УПЛ, или даже УАФ

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ответил на риторический вопрос, готов ли он возглавить УПЛ и изменить украинский футбол.

"Всегда готов в президенты УПЛ. Даже президентом УАФ готов быть.

Павелко? Будем как-то двигать. Уволю всех сразу и возьму в свою команду ребят, которые играли в футбол", - сказал Алиев.

Напомним, что нынешний президент УПЛ Томас Гримм не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Выборы нового президента должны состояться 27 апреля.