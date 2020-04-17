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Алиев: Всегда готов в президенты УПЛ, или даже УАФ
Всегда готов
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ответил на риторический вопрос, готов ли он возглавить УПЛ и изменить украинский футбол.
"Всегда готов в президенты УПЛ. Даже президентом УАФ готов быть.
Павелко? Будем как-то двигать. Уволю всех сразу и возьму в свою команду ребят, которые играли в футбол", - сказал Алиев.
Напомним, что нынешний президент УПЛ Томас Гримм не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Выборы нового президента должны состояться 27 апреля.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (9)
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Сварщик (Винница)
17.04.2020 в 17:33
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
17.04.2020 в 17:32
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Algrab (Костопiль)
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MES QUE UN CLUB
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Algrab (Костопiль)
17.04.2020 в 17:46
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MES QUE UN CLUB
17.04.2020 в 18:03
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Algrab (Костопiль)
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палыч (Тарко-Сале)
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satellite (Харьков)
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