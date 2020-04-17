Чеберко: В роли личного тренера выступает моя девушка

Защитник "Зари" и капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко рассказал о том, как проводит время во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

— Евгений, как дела на карантине?

— В принципе, как и у всех. Соскучился по футболу. Особо ведь не потренируешься в нынешнее время. Слава Богу, не болеем, придерживаемся правил карантина, сидим дома.

— Сейчас все футболисты, как никогда много бегают. Большой километраж уже намотал?

— Не считал, но, думаю, приличный. Каждый день бегаю минут по 40—45.

— С мячом удается хоть чуть-чуть пообщаться?

— Да. Моя девушка выступает в роли личного тренера (улыбается). Набрасывает мне мяч, и я немного оттачиваю технику.

— Как получаете задания от наставников?

— Последний раз программу тренировок мы получили перед ужесточением карантина, когда выходить на улицу стало нежелательным. Но при этом домашние занятия мы проводим с главным тренером по скайпу, во время которых Виктор Анатольевич (Скрипник. – прим.ред.) вносит в процесс нужные коррективы.

— В чемпионате страны не доиграно еще девять туров. Как думаешь, удастся полноценно завершить сезон?

— Я очень надеюсь, что получится. Хочется, чтобы все решилось в честной борьбе, по спортивному принципу…

— В отборе на Евро украинская молодежка пока не может похвастать результатами. Если соревнования возобновятся, есть шанс все исправить?

— Уверен, что команда будет делать все от нее зависящее, чтобы результаты только улучшались. Мы не оставляем надежд завевать путевку на Евро. По ходу отборочного турнира у сборной Украины провальной была игра разве что против румын, а в других поединках от нас часто отворачивалась фортуна. В общем, есть, что наверстывать.