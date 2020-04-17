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Динамо - лучшая команда УПЛ по игре на "втором этаже"

Премьер-лига
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У киевлян - лучший процент выигранных верховых дуэлей

Динамо - лучшая команда УПЛ по игре на "втором этаже"
Новина українською

Пока футбол на перерыве, мы продолжаем подбивать статистические итоги прошедшей части сезона УПЛ.

Сегодня речь пойдет о борьбе в воздухе.

Самый высокий КПД в этом деле у "Динамо" и "Шахтера". При этом "горняки" вступают в верховые единоборства в 1,6 раза реже, чем киевляне. Безусловным лидером по количеству борьбы на втором этаже является "Александрия", у которой почти в два с половиной раза больше дуэлей, чем у "Шахтера".

Также стоит отметить, что "Динамо", у которого самый высокий процент выигранных дуэлей вверху, наиболее эффективно использует преимущество в воздухе. На втором месте — "Шахтер".

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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