Василий Турянчик: Увильнуть от переезда в Киев было нереально

Известный в прошлом украинский футболист Василий Турянчик, который сегодня отпраздновал свое 85-летие, вспомнил наиболее запоминающиеся вехи своей игровой карьеры.

— Сначала футболом увлекся мой старший брат. Я с удовольствием посещал матчи с его участием, однако после того, как он не избежал серьезной травмы, родители сразу предупредили, чтобы я не смел даже думать о футболе. Но в этом конкретном случае я оказался непослушным сыном. Старался держать в секрете, как посещение тренировок, так и календарные поединки юношеского первенства Мукачево, и был счастлив, когда мой первый тренер Карло Сабо — известный в прошлом футболист, подарил мне свои бутсы. Тогда это был остродефицитный и дорогой инвентарь. Он сказал, что это награда за неуступчивость в единоборствах и желание всегда бороться до конца.

Я очень благодарен своему наставнику, прежде всего за то, что он умел доходчиво объяснить, чего от меня требует на футбольном поле. Любопытно, что Сабо, похоже, так и не определился, где меня эффективнее всего использовать, поскольку пробовал меня на всех позициях, кроме вратарской…

— А вы себя, в каком амплуа видели?

— Конечно, в роли нападающего, ведь кому не нравится забивать голы. И, благодаря моему умению бороться за верховые мячи я ходил в бомбардирах, редко покидая поле без результативного удара. Кстати, когда меня пригласили в команду мастеров ужгородского Спартака, то, поначалу я тоже действовал на острие атаки и много забивал. Не удивительно, что вскоре оказался в поле зрения тренеров команды из Окружного дома офицеров (Львов) –самой популярной в областях западной Украины. Я склонялся к переезду во Львов, тем более, что нужно было определиться со службой в армии.

— И все же, когда вы поверили, что футболом — это действительно ваше призвание?

— Когда оказался в столице Галичины. Мне повезло не только с первым тренером в Мукачево, но и со специалистами, опекавшими меня в ОДО — Алексеем Грининым и Мирославом Турко, кстати, тоже именитыми в прошлом футболистами. Из-за того, что во Львове было кому забивать, наставники сразу перевели меня в защиту, где, по их мнению, я мог принести больше пользы. А поскольку раньше Кароль Сабо научил меня быть универсалом, то со сменой амплуа никаких проблем не возникло.

— В то время львовские армейцы громко заявили о себе в розыгрыше Кубка СССР 1957 года, когда едва не заставили сойти с дистанции именитый московский Спартак…

— Совершенно верно. Я принимал участие в том памятном противостоянии и мы, действительно, дали бой красно-белым, костяк которых составляли с полдюжины олимпийских чемпионов Мельбурна. Москвичам удалось забить победный гол лишь в дополнительное время, когда не без помощи арбитра отличился Никита Симонян. Моя игра, наверное, запомнилась тренерскому штабу спартаковцев, потому что, когда я вышел из раздевалки, ко мне подошел один из руководителей ФК Спартак и сказал, что рассчитывают на меня в новом сезоне.

Однако еще раньше меня приглашал другой столичный клуб — ЦСК МО, и когда армейцы узнали об интересе Спартака, да и дело шло к моей демобилизации, то в авральном порядке мне присвоили офицерское звание и срочно откомандировали в Москву. Но я был категорически против продолжения службы. Пришлось потратить немало сил и времени, чтобы убедить армейское начальство отправить меня в запас. Весомым аргументом оказались мои слова о необходимости постоянной опеки стареньких родителей. Правда, руководство ЦСК МО предупредило, чтобы я в ближайшие годы даже не думал о переходе в какой-то другой московский клуб, иначе мне не избежать длительной дисквалификации. Но тогда у меня было одно желание, побыстрее вернуться домой.

— Вы снова начали защищать цвета ужгородского Спартака, но надолго дома не задержались…

— В 1959 году киевскому Динамо угрожало понижение в классе и в столице Украины решили позвать на помощь сразу трех футболистов из Ужгорода — меня, вратаря Андрея Гаваши и полузащитника Йожефа Сабо. Не буду говорить о своих одноклубниках, но я был против, поскольку меня в Спартаке все устраивало. Однако после того, как в развитие событий вмешались властные структуры, увильнуть от переезда в Киев было нереально. И очень хорошо, что так все сложилось, поскольку в ином случае я мог бы похоронить свою мечту — выступать за любимую команду — Динамо (Киев). К счастью, все обошлось, мы помогли динамовцам финишировать седьмыми, а в следующем сезоне вообще стали серебряными призерами!

— Откройте, пожалуйста, секрет, как вам удавалось на протяжении длительной карьеры в Динамо избегать серьезных травм?

— Очень ответственно относился к каждой тренировке, а о каком-то нарушении спортивного режима вообще не могло быть и речи. И не только потому, что не употреблял спиртного. Я очень дорожил званием капитана Динамо и должен был служить примером…