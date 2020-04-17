Русин: Если чемпионат не доиграют, я бы сделал Золотой матч между Динамо и Зарей

Форвард "Динамо" Назарий Русин в интервью "Динамомании" поделился мнением о том, как лучше завершить розыгрыш чемпионата Украины в этом сезоне, а также рассказал о своей цели стать лучшим бомбардиром первенства.

– Бойко построил из Лего Тадж-Махал, Соль в компании своей жены активно занимается йогой, а Миколенко проводит время на рыбалке. Чем занимаешься во время карантина ты?

– Ничего такого не строю и не делаю. Разве что больше провожу времени с семьей, и люблю ездить к своему дяде на шашлык - он очень вкусно готовит.

– Артем Шабанов недавно признался, что для него главное занятие на карантине – игра в Counter-Strike. Знаю, что и другие динамовцы регулярно поигрывают в различные видеоигры. Присоединяешься ли к ним в этом развлечение или видеоигры – не твое?

– Да я люблю поиграть в FIFA или рестлинг.

– Виктор Цыганков и Денис Попов кардинально изменили свой имидж, побрившись налысо. Ждать ли нам и от тебя таких кардинальных перемен в имидже?

– Я тоже постригся коротко, но я часто так стригусь. У меня такое бывает, если люди замечали.

– Сейчас все больше и больше идет разговоров о том, что летом нужно доиграть нынешний чемпионат, а потом сразу, без паузы и отпуска, начинать следующий, таким образом наверстав упущенное время. Как думаешь, это самый идеальный вариант в нынешних условиях?

– Честно, я не знаю, как это сделать. Есть люди, которые этим занимаются, и пусть они думают, как правильно сделать.

– Если наш чемпионат решат завершить досрочно, то какой способ, на твой взгляд, лучше всего поможет определить серебряного призера первенства, который получит путевку в ЛЧ: нужно будет учитывать положение команды только после первого этапа чемпионата (исключив 23-й тур), решить все голосованием клубов УПЛ или все же провести дополнительный матч между "Зарей" и "Динамо".

– Например, я бы сделал "Золотой матч" между "Динамо" и "Зарей". Это был бы самый лучший вариант, чтобы потом не было никаких вопросов ни к кому.

– Многие футбольные эксперты считают, что перенос ЕВРО-2020 на 2021 год – это хорошая новость для многих молодых игроков, у которых появится дополнительное время, чтобы пробиться в состав своей национальной сборной и поехать на этот турнир. Согласен с ними?

– Я тоже так считаю, что будет больше времени, чтобы попасть в сборную на Евро.

– Недавно ты вошел в летопись "Динамо", забив 1000-й домашний гол команды в чемпионате Украины. Поздравляем с этим достижением! Знал о нем?

– Спасибо. Честно, я не знал, увидел уже где-то в интервью, что забил 1000-й гол. Очень рад, что записал свое имя в истории клуба.

– Следующая цель – стать лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионате?

– Не буду скрывать, я ставлю себе такую цель – стать лучшим бомбардиром. А там посмотрим, как оно будет.

– Как можешь оценить игру команды в весенней части сезона? Болельщики не щадили в своей критике игроков и тренерский штаб…

– Я не буду оценивать игру команды, пусть ее оценивают эксперты и болельщики.