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Шовковский: В некоторых моментах хотел уйти из Динамо, а меня не отпускали

Премьер-лига
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СаШо всю свою карьеру провел в одном клубе

Шовковский: В некоторых моментах хотел уйти из Динамо, а меня не отпускали
Новина українською

Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о том, почему он всю свою карьеру выступал только за киевский клуб.

"Почему я провел столько лет в "Динамо"? Где-то так сложились обстоятельства, в других моментах сам хотел уйти, а меня не отпускали. Имеем то, что имеем. Самая страшная вещь - жалеть о чем-то, что могло произойти, но не произошло. Переживать о не случившихся событиях не нужно. Нужно довольствоваться тем, что у тебя есть.

Я играл в одном из самых прекрасных клубов на территории постсоветского пространства и я счастлив. Получал удовольствие от самой игры. Если бы судьба сложилась так, что мне пришлось менять клуб, я бы благодарил ее за то, что было и за то, что сейчас есть другое", - сказал Шовковский в прямом эфире Instagram-трансляции с Даниилом Щербаковым.

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В статье: Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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