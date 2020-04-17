Шовковский: В некоторых моментах хотел уйти из Динамо, а меня не отпускали

Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о том, почему он всю свою карьеру выступал только за киевский клуб.

"Почему я провел столько лет в "Динамо"? Где-то так сложились обстоятельства, в других моментах сам хотел уйти, а меня не отпускали. Имеем то, что имеем. Самая страшная вещь - жалеть о чем-то, что могло произойти, но не произошло. Переживать о не случившихся событиях не нужно. Нужно довольствоваться тем, что у тебя есть.

Я играл в одном из самых прекрасных клубов на территории постсоветского пространства и я счастлив. Получал удовольствие от самой игры. Если бы судьба сложилась так, что мне пришлось менять клуб, я бы благодарил ее за то, что было и за то, что сейчас есть другое", - сказал Шовковский в прямом эфире Instagram-трансляции с Даниилом Щербаковым.