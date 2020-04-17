Миколенко: Об интересе Наполи мне ничего не известно

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Наполи", "Вест Хэма", "Марселя" и других европейских клубов.

"Мне об этих клубах, предложениях ничего не известно.

Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить", – сказал Миколенко.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой "Динамо" хочет выручить за 20-летнего украинца около 15 млн евро.

Напомним, что в текущем сезоне Миколенко забил три гола и отдал шесть результативных передач в 33 матчах за "Динамо". Контракт защитника с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.