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Миколенко: Об интересе Наполи мне ничего не известно

Премьер-лига
(1 голосов)

Не о чем говорить

Миколенко: Об интересе Наполи мне ничего не известно
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Наполи", "Вест Хэма", "Марселя" и других европейских клубов.

"Мне об этих клубах, предложениях ничего не известно.

Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить", – сказал Миколенко.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой "Динамо" хочет выручить за 20-летнего украинца около 15 млн евро.

Напомним, что в текущем сезоне Миколенко забил три гола и отдал шесть результативных передач в 33 матчах за "Динамо". Контракт защитника с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Динамо (Киев) Марсель Наполи (Италия) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Виталий Миколенко
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
17.04.2020 в 18:36
Это шайка Палкина (за сценарием гибридной войны его идолов) пытается уничтожить ДИНАМО -- по примеру как Мокшания пытается уничтожить нашу Украину ...
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Eugenyck (Kyiv)
17.04.2020 в 19:36
Да, методы абсолютно те же . Всем известно, что рыжий уголовник - московский агент
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