Каменюка: Если мы заслуживаем пройти в ЛЧ, то мы пройдем

Ветеран "Зари" Никита Каменюка рассказал о приходе в команду Виктора Скрипника и перспективах сыграть в лиге чемпионов.

- Как игроки, и вы в частности, восприняли приход в клуб Виктора Скрипника?

- Когда новый человек приходит в клуб, у меня лично было чувство ожидания. Я каждый день ждал, чтобы прийти, поздороваться, услышать какие-то напутствия. Да и у всех ребят был волнительный период ожидания. Задавались вопросом: “А что будет дальше?”.

Честно говоря, я уже забыл, что такое ждать встречи с новым тренером. Это раньше в клубе менялись тренера каждые полгода, а игроки не успевали даже понять их требования и специфику тренировок. А тут впервые за такой период времени мы остались без тренера.

- С первых тренировок было видно, что Скрипник хочет получить от вас?

- С первых слов он донес до нас то, каким видит план развития команды. Определенных целей он не ставил. Сказал лишь, что хочет, чтобы мы становились лучше с каждым днем и каждой тренировкой. “Я вас хочу чему-то научить. Если вы хотите этого, пройдемте”, - говорил он.

- Сейчас команда идет на втором месте в таблице, а это означает квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Заря" готова к такому испытанию?

- Не люблю загадывать наперед. Как будет, так и будет. Если мы заслуживаем пройти, то мы пройдем.