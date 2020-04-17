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Шапаренко: Турнир по Counter-Strike прошел плохо. Можно сказать, опозорились
Футболист рассказал, чем занимается на карантине
Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко рассказал, чем занимается на карантине, а также подвел неутешительный итог турнира по Counter-Strike.
- Какой у тебя распорядок дня на карантине?
- С утра в обязательном порядке тренировка, дальше - дополнительная тренировка, потом обед, просмотр фильма или сериала, а вечером собираемся с ребятами и 2-3 часа играем в Counter-Strike.
- Можешь выделить плюсы карантина?
- Считаю, карантин пойдет на пользу многим. Люди начинают понимать, что должны ценить то, что у них было до карантина. Кроме того, можно перезагрузиться, открыть для себя что-то новое.
- А ты что-то новое открыл?
- Конечно! Подтягиваю английский.
- Вопрос от Ахмеда Алибекова: расскажи, как прошел турнир по Counter-Strike?
- Турнир прошел плохо. (Улыбается) Мы не тренировались так, как соперники. У ребят была хорошая подготовка, обыграли нас без шансов. Опозорились, можно так сказать.
- Как давно играешь в Counter-Strike?
- Играю с самого детства. Мое звание - Беркут с венками.
- Не задумывался о том, чтобы заняться киберспортом?
- Нет. Мне это нравится, но профессионально заниматься не хотел бы.