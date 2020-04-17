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Шапаренко: Турнир по Counter-Strike прошел плохо. Можно сказать, опозорились

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(1 голосов)

Футболист рассказал, чем занимается на карантине

Шапаренко: Турнир по Counter-Strike прошел плохо. Можно сказать, опозорились
Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко рассказал, чем занимается на карантине, а также подвел неутешительный итог турнира по Counter-Strike.

- Какой у тебя распорядок дня на карантине?

- С утра в обязательном порядке тренировка, дальше - дополнительная тренировка, потом обед, просмотр фильма или сериала, а вечером собираемся с ребятами и 2-3 часа играем в Counter-Strike.

- Можешь выделить плюсы карантина?

- Считаю, карантин пойдет на пользу многим. Люди начинают понимать, что должны ценить то, что у них было до карантина. Кроме того, можно перезагрузиться, открыть для себя что-то новое.

- А ты что-то новое открыл?

- Конечно! Подтягиваю английский.

- Вопрос от Ахмеда Алибекова: расскажи, как прошел турнир по Counter-Strike?

- Турнир прошел плохо. (Улыбается) Мы не тренировались так, как соперники. У ребят была хорошая подготовка, обыграли нас без шансов. Опозорились, можно так сказать.

- Как давно играешь в Counter-Strike?

- Играю с самого детства. Мое звание - Беркут с венками.

- Не задумывался о том, чтобы заняться киберспортом?

- Нет. Мне это нравится, но профессионально заниматься не хотел бы.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Counter-Strike
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Источник:
ФК Динамо

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