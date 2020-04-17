Десна отмечает свое 60-летие

Сегодня, 17 апреля, свой День рождения отмечает черниговская "Десна".

Именно в этот день 60 лет назад был создан первый профессиональный клуб Черниговщины - "Авангард", который впоследствии стал "Десной".

Отметим, что "Десна" становилась победителем Второй лиги (1997, 2006, 2013), серебряным призером Первой лиги (2017). Наивысшее достижение в УПЛ – 8-е место.

На данный момент, "Десна" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ.