Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна отмечает свое 60-летие
Юбилей у команды
Сегодня, 17 апреля, свой День рождения отмечает черниговская "Десна".
Именно в этот день 60 лет назад был создан первый профессиональный клуб Черниговщины - "Авангард", который впоследствии стал "Десной".
Отметим, что "Десна" становилась победителем Второй лиги (1997, 2006, 2013), серебряным призером Первой лиги (2017). Наивысшее достижение в УПЛ – 8-е место.
На данный момент, "Десна" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Десна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...