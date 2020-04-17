Источник: В Колосе на 20% сократили зарплату, в Карпатах задолженность 3 месяца

Ряд клубов УПЛ пошел на снижение зарплат игроков в связи с пандемией коронавируса. Об этом в прямом эфире в Инстаграме "Футбольного формата" сообщил журналист программы Олег Ящук.

"В "Колосе" из-за карантина на 20% сократили зарплаты. Это точно, позавчера им уже дали.

В "Карпатах" ничего не платят уже на протяжении трех месяцев.

Во многих клубах не получали зарплаты последние полтора месяца", – сказал Ящук.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на 50% сокращение зарплат пошел "Львов".