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Источник: В Колосе на 20% сократили зарплату, в Карпатах задолженность 3 месяца
Смутные времена для украинского футбола
Ряд клубов УПЛ пошел на снижение зарплат игроков в связи с пандемией коронавируса. Об этом в прямом эфире в Инстаграме "Футбольного формата" сообщил журналист программы Олег Ящук.
"В "Колосе" из-за карантина на 20% сократили зарплаты. Это точно, позавчера им уже дали.
В "Карпатах" ничего не платят уже на протяжении трех месяцев.
Во многих клубах не получали зарплаты последние полтора месяца", – сказал Ящук.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что на 50% сокращение зарплат пошел "Львов".
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Источник:Трибуна
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