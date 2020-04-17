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В Динамо обсудили возможное сокращение зарплат - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя президент ранее сообщал, что сокращений не будет

В Динамо обсудили возможное сокращение зарплат - СМИ
Новина українською

Киевское "Динамо" может сократить зарплаты игрокам из-за паузы в чемпионате, вызванной карантином.

Как сообщает Трибуна, клуб уже обсуждал с игроками возможное сокращение: в марте – на небольшой процент, в апреле – до половины.

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Ранее разные источники сообщали, что на сокращение зарплат идут и другие клубы УПЛ. В "Колосе" выплаты уменьшили на 20%, а во "Львове" зарплаты сократили на 50%.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
17.04.2020 в 21:52
Все правильно- нет работы за что деньги платить? Это как при простое не по вине рабочего - только голая тарифная ставка
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+1
-1
kapkan (Луганск)
17.04.2020 в 22:27
А представь "звёзды" , типо Сидорчука недополучат. ...
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
17.04.2020 в 21:44
Фанат "русского мира" Палкин запустил очередную "дезу".... Как и его родина Мокшания -- ведет гибридную войну против ДИНАМО...
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+2
-2


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