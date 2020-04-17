В Динамо обсудили возможное сокращение зарплат - СМИ

Киевское "Динамо" может сократить зарплаты игрокам из-за паузы в чемпионате, вызванной карантином.

Как сообщает Трибуна, клуб уже обсуждал с игроками возможное сокращение: в марте – на небольшой процент, в апреле – до половины.

Ранее разные источники сообщали, что на сокращение зарплат идут и другие клубы УПЛ. В "Колосе" выплаты уменьшили на 20%, а во "Львове" зарплаты сократили на 50%.