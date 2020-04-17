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В Динамо обсудили возможное сокращение зарплат - СМИ
Хотя президент ранее сообщал, что сокращений не будет
Киевское "Динамо" может сократить зарплаты игрокам из-за паузы в чемпионате, вызванной карантином.
Как сообщает Трибуна, клуб уже обсуждал с игроками возможное сокращение: в марте – на небольшой процент, в апреле – до половины.
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Ранее разные источники сообщали, что на сокращение зарплат идут и другие клубы УПЛ. В "Колосе" выплаты уменьшили на 20%, а во "Львове" зарплаты сократили на 50%.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
17.04.2020 в 21:52
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kapkan (Луганск)
17.04.2020 в 22:27
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Просто Квашин (Харьков)
17.04.2020 в 21:44
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