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Агент: Вероятно, Шахтер предложит Тайсону новый контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

На данный момент речи о трансфере в Интернасьонал не идет

Агент: Вероятно, Шахтер предложит Тайсону новый контракт
Новина українською

Агент полузащитника "Шахтера" Тайсона Диего Дорнеллес прокомментировал желание игрока вернуться в бразильский "Интернасьонал".

"На данный момент такой возможности нет. У Тайсона контракт до лета 2021 года. Если "Интернасьонал" предложит ему предварительный контракт, то это будет в январе 2021 года.

Сегодня нет никаких перспектив. "Шахтер" не хочет отдавать его в аренду, поэтому сейчас трансфер невозможен.

Они еще не озвучивали свою позицию, но скорее всего, "Шахтер" захочет продлить с Тайсоном контракт. Тогда мы сядем за стол переговоров, чтобы принять решение", - подчеркнул Дорнеллес.

Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
revista colorada

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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2020 в 22:55
деньги или "мечта" - что выберет тайсон?
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kapkan (Луганск)
17.04.2020 в 23:07
Зачем держать? Тем более замена то так уже готова.Это не настоящий капитан и не игрок, за которого нужно держаться... Переживём...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2020 в 23:08
как зачем? а орнитологов подразнить?)))
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