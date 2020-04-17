Агент: Вероятно, Шахтер предложит Тайсону новый контракт

Агент полузащитника "Шахтера" Тайсона Диего Дорнеллес прокомментировал желание игрока вернуться в бразильский "Интернасьонал".

"На данный момент такой возможности нет. У Тайсона контракт до лета 2021 года. Если "Интернасьонал" предложит ему предварительный контракт, то это будет в январе 2021 года.

Сегодня нет никаких перспектив. "Шахтер" не хочет отдавать его в аренду, поэтому сейчас трансфер невозможен.

Они еще не озвучивали свою позицию, но скорее всего, "Шахтер" захочет продлить с Тайсоном контракт. Тогда мы сядем за стол переговоров, чтобы принять решение", - подчеркнул Дорнеллес.

Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист".