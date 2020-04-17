Сикан: ПСЖ U-17 - обычная команда, ничего особенного

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан, который сегодня отмечает свое 19-летие, вспомнил о победе на ЧМ (U-20), где сборная Украины стала чемпионом.

– Как на тебя влияет статус чемпиона мира?

– Так, чтобы сильно, не повлиял. Он мне в принципе ничего не дал, просто галочка: чемпион мира – и все.

– Какие позиции в национальной сборной Украины на Евро-2021 могут усилить чемпионы мира U20?

– Из вратарей – Лунин, из защитников – Попов и Корниенко, в центре – даже не знаю, наверное, Булеца. Если шанс будет даваться каждому из тех игроков, кто был на чемпионате мира, в принципе каждый может им воспользоваться.

– Расскажи о стажировках в европейских клубах.

– В 16 лет ездил в ПСЖ, тренировался с U17. Обычная команда, ничего особенного – у нас в Украине такие же игроки, как и там. Не было юного Неймара или кого-то еще. И тренировки тоже вполне обычные: квадрат, разминка. Помню, в квадратах участвовали все тренеры, и когда кому-то кидали между ног, вся команда "подрывалась" и начинала кричать. Атмосфера хорошая. Еще одна стажировка была в "Вильярреале". Туда ездил не один, а еще с парой игроков "Карпат" и двумя тренерами из Украины. Занимались с U16 и U17. Там мне футбол вообще не нравился. Во время тренировочной игры я мог мяч получить один раз. По сути, все время стоя: два защитника и вратарь на мини-поле между собой пасуются, их накрывают. Держание мяча, но все плавно и очень спокойно. Мне не понравилось.